Réouverture du poste-frontière de Rafah lundi, selon l'ambassade palestinienne en Egypte
information fournie par Reuters 18/10/2025 à 17:04

Le poste-frontière de Rafah, dans la bande de Gaza, qui permet se rendre en Egypte, sera rouvert lundi, annonce samedi l'ambassade palestinienne en Egypte.

Ce point de passage, fermé en grande partie depuis mai 2024, permettra aux Palestiniens résidant en Egypte de retourner à Gaza, précise l'ambassade, dans un communiqué.

Proche orient
