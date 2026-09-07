Rentrée: toujours des profs manquants dans 53% des collèges et lycées, selon le premier syndicat du second degré

Le ministre de l'Éducation, Édouard Geffray, lors d'une conférence de presse en amont de la rentrée scolaire 2026-2027, au lycée Arago à Paris, le 25 août 2026 ( AFP / LOU BENOIST )

Il manquait au moins un professeur dans 53% des collèges et des lycées publics à la rentrée, selon une enquête du Snes-FSU, premier syndicat du second degré, publiée lundi.

"Contrairement aux discours optimistes du ministre, il n'y a pas un professeur devant chaque classe à la rentrée", a dénoncé dans un communiqué le syndicat qui a mené cette enquête auprès de ses représentants dans un échantillon de 1.033 établissements du 31 août au 4 septembre.

Parmi les disciplines les plus touchées figurent les mathématiques, le français, la physique-chimie et l'anglais.

"On a fait le plein cette année", s'était félicité le ministre de l'Éducation Édouard Geffray à la veille de la rentrée scolaire, brandissant une amélioration du recrutement enseignant grâce au déplacement du concours à bac+3.

Selon les chiffres du ministère, 98,5% des postes ont été pourvus dans le premier degré (maternelle et élémentaire), contre 92,1% l'an dernier, et 96,1% dans le second degré (collège et lycée), contre 90,6%.

"Des élèves ont donc commencé l'année sans professeur et cela devrait se poursuivre quand les besoins en remplacement vont augmenter en cours d'année, d'autant plus que les rectorats ont fait le choix de ne pas renouveler un nombre conséquent de professeurs non-titulaires en CDD", conséquence mécanique de l'amélioration du recrutement, affirme le syndicat.

Dans l'académie de Paris, plusieurs centaines d'enseignants contractuels en CDD ont appris à la fin de l'été que leur contrat ne serait pas renouvelé cette année, selon une intersyndicale.

Dans celle de Créteil, la CGT a déposé fin août au rectorat le dossier de 416 contractuels non renouvelés.

En prenant en compte l'ensemble des équipes, professeurs, Conseillers principaux d'éducation (CPE), psychologues de l'Education nationale, Assistants d'éducation (AED), Accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH), "69% des établissements ont une équipe pédagogique et éducative où il manque au moins un personnel", juge le Snes-FSU.

L'an dernier, dans une enquête similaire, le syndicat avait estimé qu'il manquait au moins un enseignant dans 55% des collèges et lycées et au moins un personnel dans 73% des établissements.

"La situation reste donc très dégradée faute de personnels en nombre suffisant", estime le syndicat.

À la veille de la publication des résultats de l'étude internationale Pisa, qui évalue le niveau des élèves de 15 ans, le Snes-FSU rappelle "qu'il n'est pas possible d'envisager une amélioration des résultats de notre système éducatif sans apporter de réponse forte à la question des moyens humains".