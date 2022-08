Rentrée scolaire : les syndicats alertent sur une pénurie de chauffeurs de car

Près de 8 000 chauffeurs de bus manquent à l'appel pour assurer toutes les liaisons. Chaque jour, 2 millions d'élèves utilisent ce moyen de transport.

( AFP / ALAIN JOCARD )

Une pénurie de chauffeurs de transport scolaire pèse sur la rentrée. Selon Ingrid Mareschal, déléguée générale de la Fédération nationale des transports voyageurs (FNTV), interrogée sur franceinfo vendredi 5 août, prés de 7.500 conducteurs manquent à l'appel pour couvrir les besoins. Les difficultés de recrutement ne sont pas nouvelles, elles sont connues depuis plusieurs années, mais "elles ont été aggravées par la crise sanitaire", a confirmé Ingrid Mareschal. Pendant la pandémie, 5.000 chauffeurs de bus ont quitté le métier.

"Pendant la crise sanitaire, avec le tourisme et le transport scolaire à l'arrêt, les chauffeurs ont été placés en chômage partiel pendant une longue période. Certains ont préféré se tourner vers d'autres métiers plutôt que de revenir lorsque l'activité a repris", a expliqué Ingrid Mareschal. "On a une moyenne d'âge aux alentours de 50 ans . De nombreux conducteurs, jeunes retraités notamment, ont préféré partir pendant la crise sanitaire afin de ne pas être au contact de population qui était susceptible", a-t-elle détaillé.

15.000 recrutements nécessaires cette année

Pour le moment, il est impossible de savoir qui sera touché par cette pénurie puisqu' il faut encore attendre que les régions établissent le trajet des bus scolaires . D'après les professionnels du secteur, les parents ne seront informés que quelques jours avant la rentrée.

Les autocaristes, qui emploient 100.000 chauffeurs environ, ont besoin de recruter 10.000 nouvelles personnes chaque année pour combler les démissions et les départs en retraite. En y ajoutant les départs post-Covid, on grimpe à 15.000 recrutements nécessaires cette année , et la moitié seulement des postes vacants ont été pourvus à l'heure actuelle.