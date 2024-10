Renouvelables: Statkraft va réduire la voilure à l'international

( Statkraft / HO )

Le plus gros producteur européen d'énergies renouvelables, le norvégien Statkraft, va céder des activités aux Pays-Bas, en Croatie et en Inde, a-t-il annoncé mercredi, dans le cadre d'une stratégie visant à concentrer ses investissements en Europe et Amérique du Sud.

Dans un communiqué, le groupe détenu à 100% par l'Etat norvégien indique qu'il va vendre ses actifs dans l'éolien à terre, le solaire et les batteries aux Pays-Bas et en Croatie.

Il compte aussi "au fil du temps" se désengager de ses actifs dans l'hydroélectrique et le solaire en Inde.

"Poursuivre une croissance durable dans le pays nécessitera des investissements majeurs", fait valoir sa directrice générale, Birgitte Ringstad Vartdal.

Poids lourd de l'hydroélectrique en Norvège, le groupe entend y concentrer ses investissements ainsi qu'en Europe et en Amérique du Sud, sur des marchés à haut potentiel où des effets d'échelle sont, selon lui, possibles.

En juin, Statkraft avait annoncé un ralentissement de son rythme de croissance.

Il compte installer entre 2 et 2,5 GW de capacités nouvelles dans l'éolien terrestre, le solaire et le stockage par batteries à compter de 2026 contre une fourchette annuelle de 2,5 à 3 GW initialement prévue à partir de 2025 et 4 GW à compter de 2030.

Dans l'éolien en mer, il vise dorénavant mettre en place entre 6 et 8 GW d'ici 2040 contre 10 GW prévus jusqu'alors.

Victime d'une dégradation de sa rentabilité à cause de taux d'intérêt élevés et d'une baisse des prix de l'électricité, il avait aussi fait état en juillet d'importantes dépréciations d'actifs en Europe et en Inde.