Renouvelables: Statkraft déprécie des actifs en Europe et en Inde

( AFP / THIBAUD MORITZ )

Le plus gros producteur européen d'énergies renouvelables, le norvégien Statkraft, a passé d'importantes provisions au deuxième trimestre pour refléter la dépréciation d'actifs en Europe et en Inde, a-t-il annoncé mardi.

Poids lourds de l'hydroélectrique, le groupe détenu à 100% par l'Etat norvégien est présent dans une vingtaine de pays, où il est aussi actif dans l'éolien, le solaire, le gaz et les batteries de stockage.

Comme le reste du secteur des énergies renouvelables, il pâtit d'une dégradation de sa rentabilité à cause de taux d'intérêt élevés et d'une baisse des prix de l'électricité.

Mardi, il a fait état d'une perte nette de 1 milliard de couronnes (84 millions d'euros) au deuxième trimestre contre un bénéfice de 5,5 milliards de couronnes un an plus tôt, du fait d'importantes provisions.

En Albanie et en Turquie, il a déprécié de 3,1 milliards ses actifs hydroélectriques en raison d'une révision à la baisse de la production attendue.

En Allemagne, 841 millions de couronnes ont été provisionnées pour refléter des prix plus bas au prévu à l'avenir dans l'éolien, et une autre provision de 348 millions a été passée dans l'hydroélectrique en Inde.

Le chiffre d'affaires trimestriel est tombé à 11,2 milliards de couronnes contre 12,9 milliards il y a un an, plombé notamment par une chute du prix de l'électricité en Europe du nord et en Allemagne (-38% et -46% respectivement).

Si les prix ont chuté, la génération d'électricité sur l'ensemble du trimestre a, quant à elle, augmenté de 1,3 TWh sur un an, à 14,4 TWh.

Le résultat d'exploitation sous-jacent est ressorti à 4,9 milliards, en baisse de 34%.

Statkraft, qui vient de racheter l'espagnol Enerfin (éolien et solaire), a annoncé en juin un ralentissement de son rythme de croissance.

Il compte désormais installer entre 2 et 2,5 GW de capacités nouvelles dans l'éolien terrestre, le solaire et le stockage par batteries à compter de 2026 contre une fourchette annuelle de 2,5 à 3 GW initialement prévue à partir de 2025 et 4 GW à compter de 2030.

Dans l'éolien en mer, il vise dorénavant mettre en place entre 6 et 8 GW d'ici 2040 contre 10 GW prévus jusqu'alors.