Rennes grille la priorité à Nice pour un milieu de terrain
13/08/2025 à 15:28

Rennes grille la priorité à Nice pour un milieu de terrain

Rennes grille la priorité à Nice pour un milieu de terrain

Sale soirée pour Nice.

Il était à ça de quitter le soleil breton pour celui de la Côte d’Azur. Finalement, Mahdi Camara risque de rester un peu plus longtemps sur le massif armoricain. Le milieu du Stade brestois devrait s’engager avec le Stade rennais dans les prochaine heures , selon les informations de RMC Sport que So Foot est en mesure de confirmer.…

ARM, avec CG pour SOFOOT.com

  • 1000 supporters parisiens autorisés à se déplacer pour Nantes-PSG
    1000 supporters parisiens autorisés à se déplacer pour Nantes-PSG
    information fournie par So Foot 13.08.2025 17:14 

    Aussi nombreux que les joueurs du loft nantais. Les Parisiens vont pouvoir se déplacer… en nombre réduit ce dimanche. La préfecture de Loire-Atlantique a annoncé que 1000 supporters parisiens munis de billets, dont 500 ultras, pourront venir à la Beaujoire. Malheureusement ... Lire la suite

  • L'Etat vient au secours de la filière hippique confrontée à une baisse des paris et préconise une réforme, un "Pacte PMU 2030" ( AFP / JEAN-LUC LAMAERE )
    PMU: l'Etat fait le pari du changement de statut et de gouvernance
    information fournie par AFP 13.08.2025 17:12 

    L'Etat vient au secours de la filière hippique confrontée à une baisse des paris et préconise une réforme, un "Pacte PMU 2030", qui entend changer le statut et la gouvernance de l'opérateur. Le PMU, né en 1930, est un Groupement d'intérêt économique (GIE) détenu ... Lire la suite

  • Nice lorgne un attaquant de Crystal Palace pour se renforcer
    Nice lorgne un attaquant de Crystal Palace pour se renforcer
    information fournie par So Foot 13.08.2025 17:11 

    Et si c’était la saison des retours en Ligue 1 ? L’OGC Nice serait en pole position pour signer l’avant-centre de Crystal Palace Odsonne Édouard , selon les informations de Foot Mercato . L’ancien international espoir français sort d’une saison plus que compliquée ... Lire la suite

  • Bernardo Silva dénonce l'hypocrisie des haies d'honneur
    Bernardo Silva dénonce l'hypocrisie des haies d'honneur
    information fournie par So Foot 13.08.2025 16:46 

    Breaking news : Bernardo Silva n’aime pas perdre. Le Portugais a connu plusieurs déconvenues la saison dernière, entre l’élimination en Ligue des champions contre le Real Madrid et la déculottée en Premier League. S’il a souvent gagné dans le passé avec City, le ... Lire la suite

