Rennes grille la priorité à Nice pour un milieu de terrain
Sale soirée pour Nice.
Il était à ça de quitter le soleil breton pour celui de la Côte d’Azur. Finalement, Mahdi Camara risque de rester un peu plus longtemps sur le massif armoricain. Le milieu du Stade brestois devrait s’engager avec le Stade rennais dans les prochaine heures , selon les informations de RMC Sport que So Foot est en mesure de confirmer.…
ARM, avec CG pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
