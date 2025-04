information fournie par So Foot • 20/04/2025 à 17:23

Rennes et Dijon se donnent rendez-vous en finale de la Coupe Gambardella

Direction le stade de France !

Les deux demi-finales de Coupe Gambardella disputées ce dimanche après-midi en Bourgogne ont accouché de scénarios similaires avec deux séances de tirs aux buts. D’un côté, Dijon est parvenu à éliminer le FC Nantes (1-1, 3-2 TAB) , pourtant devant grâce à un but d’Alexandre Conti dès les premières minutes. Mais malgré la domination des Canaris, Faiss Mahamat Bindi est parvenu à égaliser pour les hôtes en seconde période, forçant une séance de tirs aux buts marquée par de nombreux échecs. Et à ce petit jeu-là, ce sont les Dijonnais qui s’en sont le mieux sorti (trois échecs contre quatre pour les Nantais) et se qualifient donc pour la finale.…

