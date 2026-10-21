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Rendez-vous à Rome ? L'UE veut se délocaliser pour les 70 ans d'un traité
information fournie par AFP 21/10/2026 à 15:40

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Signature du Traité de Rome. Le 25 mars 1957, au Capitole, à Rome, les ministres des "six" signent les traités instituant la Communauté Economique Européenne (CEE) et la Communauté Européenne de l'Energie atomique (EURATOM) ( CCE / - )

Signature du Traité de Rome. Le 25 mars 1957, au Capitole, à Rome, les ministres des "six" signent les traités instituant la Communauté Economique Européenne (CEE) et la Communauté Européenne de l'Energie atomique (EURATOM) ( CCE / - )

Vingt-sept dirigeants européens, réunis en Italie ? Bruxelles a annoncé mercredi son intention d'organiser un sommet à Rome mi-mars, à l'occasion des 70 ans d'un des textes fondateurs de l'UE.

Le traité de Rome a donné naissance en 1957 à l'Europe politique et économique entre six pays : l'Allemagne, la Belgique, la France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas. Et institué la Communauté économique européenne (CEE).

A cette occasion, Antonio Costa, qui préside l'institution réunissant les 27 chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE, a proposé de déplacer en Italie le sommet européen prévu les 18 et 19 mars à Bruxelles, a indiqué un responsable européen.

Cette initiative doit obtenir le feu vert des 27 Etats membres de l'UE.

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