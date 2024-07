Remous au Club Med entre le président Henri Giscard d'Estaing et l'actionnaire chinois

Le président du Club Med Henri Giscard d'Estaing a ouvertement affiché son opposition à la décision de l'actionnaire chinois majoritaire Fosun d'exiger le départ du numéro deux de l'entreprise, dans un courrier interne consulté par l'AFP et révélé par le média La Lettre mercredi.

Henri Giscard d'Estaing, à Chantilly, le 11 janvier 2024 ( POOL / LUDOVIC MARIN )

"J'ai le regret de vous annoncer que, sur décision de la majorité des membres du conseil d'administration, Michel (Wolfovski, directeur général adjoint) devra quitter le Club Med à la fin du mois d'octobre" a déploré M. Giscard d'Estaing dans une lettre du 16 juillet.

Contactés par l'AFP, Club Med et Fosun n'ont pas souhaité faire de commentaire.

Le fils de Valéry Giscard d'Estaing, à la tête de Club Med depuis plus de vingt ans, pointe directement du doigt le conglomérat Fosun, entré au capital du pionnier des villages-vacances en 2010, avant d'en acquérir la majorité en 2015.

Fosun avait déjà repris à Michel Wolfovski la direction financière de Club Med, alimentant les suspicions d'une volonté de reprendre la main sur la gouvernance du groupe.

"La nouvelle répartition des responsabilités au sein du comité de direction générale" devra être présentée fin septembre, a indiqué M. Giscard d'Estaing dans cette lettre.

Fleuron du tourisme créé en 1950, le Club Med compte 67 sites dans 40 pays et emploie près de 25.000 "Gentils Organisateurs" et "Gentils Employés" (alias GO et GE). En 2023, il a publié des résultats record, fruits de sa stratégie de montée en gamme, avec un chiffre d'affaires frôlant pour la première fois les 2 milliards d'euros et un bénéfice net de 99 millions d'euros.

Fin juin, Christian Juyaux, coordinateur du Club Med auprès des fédérations syndicales européenne et mondiale des travailleurs de l'hôtellerie-restauration et du tourisme (Effat-Uita) s'inquiétait auprès de l'AFP du niveau d'endettement de Fosun et du risque que le groupe utilise la trésorerie du Club Med pour récupérer des liquidités.

La dette consolidée de Fosun à fin 2023 était de 211,92 milliards de renminbi (environ 29 milliards de dollars), en baisse de 15 milliards de RMB (environ 2 mds de dollars) par rapport à fin 2022, selon le conglomérat, qui détient également en France la maison de couture Lanvin et les margarines St-Hubert.

En septembre, Henri Giscard d'Estaing indiquait à l'AFP que le groupe envisageait d'ouvrir son capital pour accompagner sa croissance.

Depuis, des fonds américains, des investisseurs du Golfe et la famille Maus, propriétaire de Lacoste, auraient selon Les Échos manifesté des marques d'intérêt avant de renoncer en raison d'un prix jugé élevé, se basant sur une valorisation de près de 2 milliards d'euros.