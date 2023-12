Relance des trains de nuit : "Une vraie ambition", assure Clément Beaune

La ligne de train de nuit Paris-Aurillac, supprimée il y a 20 ans, est de retour depuis dimanche soir, avant le retour de l'emblématique Paris-Berlin, ce lundi soir.

Le ministre des Transports Clément Beaune, le 15 novembre 2023, à Paris. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Tombés en désuétude durant la décennie 2010, les trains de nuit font peu à peu leur retour sur le continent européen, à commencer par la France. la ligne de train de nuit Paris-Aurillac, supprimée il y a 20 ans, est de retour depuis dimanche soir 10 décembre. "Le train fait son retour en France, il fait son retour en Europe" , a salué le ministre des Transports Clément Beaune, présent à la gare d'Austerlitz pour le départ du train à 19h27. L'emblématique Paris-Berlin rouvre en effet ce lundi soir, deux ans après le Paris-Vienne.

C'est "une grosse accélération", a commenté Clément Beaune, alors que la France vise 10 lignes de nuit d'ici à 2030 , selon un plan lancé en 2021. "On va à la fois continuer les rénovations et commander de nouveaux trains fin 2024 début 2025", a expliqué le ministre, pour un budget de 150 millions d'euros consacrés au total à ce projet de relance des trains de nuit. Cela inclut aussi des équipements tels que des douches en bout de quai.

"Cette ambition de desserte de tous les territoires, de renforcement de nos trains d’équilibre, de trains Intercités, pour lesquels on investit, on réduit les prix, promet Clément Beaune. On a baissé les prix cet été, on gèle les tarifs pour 2024, on rouvre des lignes supplémentaires, on investit dans les nouvelles rames. C’est essentiel pour montrer que le train est abordable, accessible pour tous les Français, de jour comme de nuit. "

"Pas un feu de paille"

Pour ce Paris-Aurillac, d'anciennes rames ont été rénovées pour accueillir des couchettes. "Plus de 130 voitures pour le Paris-Aurillac, mais aussi pour la Paris-Nice, et toutes les autres lignes de trains de nuit, ont été rénovées à Périgueux en Dordogne, et en Picardie. Elles ont été revues de fond en comble pour offrir un meilleur service, c’est une aventure industrielle extraordinaire", a décrit à France Bleu Amandine Thomas-Commin, directrice d’Intercités au sein de l'activité Voyages SNCF.

"On va continuer à rénover et à améliorer aussi le confort, le service : les couettes, les oreillers, des choses très concrètes pour les usagers, pour pas que ce ne soit un feu de paille, mais une vraie ambition et qu’il y ait un service de bonne qualité à bord des trains de nuit", a martelé Clément Beaune.

"Et puis surtout, on va commander de nouveau trains, parce que si on veut poursuivre ce plan de déploiement, améliorer la fréquence sur les lignes, il faut qu’on ait des nouveaux trains. C'est la commande qu’on va lancer d’ici la fin de l’année 2024, début d’année 2025", prévoit Clément Beaune.

À ce stade trois voyages nocturnes hebdomadaires Paris-Aurillac sont proposés par la SNCF, dans les deux sens et en fin de semaine. Les premières ventes ont montré un taux de remplissage de 65%, selon Clément Beaune. "C'est un début, promet le ministre des Transportsb À partir de l’année 2024, nous aurons une desserte quotidienne entre Paris et Aurillac. On sait que, sur le train de nuit, c’est aussi l’offre qui fait la demande. Si vous avez un service de bonne qualité, une offre plus fréquente, on peut avoir des taux de remplissage qui sont plus importants", a-t-il assuré.