Réindustrialisation : la France aura besoin de 200.000 immigrés dans les dix prochaines années, selon Roland Lescure

La réindustrialisation de la France va nécessiter de 100.000 à 200.000 étrangers dans les dix années à venir, a souligné samedi 25 novembre le ministre de l'Industrie Roland Lescure.

"Il va sans doute falloir avoir recours à l'immigration (...)", a-t-il dit sur franceinfo alors que la Commission des lois de l'Assemblée nationale s'emparera lundi du texte hautement controversé sur l'Immigration, déjà examiné au Sénat. Des dizaines d'autres pays, l'Allemagne ou le Canada par exemple, s'engagent déjà dans cette voie, a relevé le ministre de l'Industrie.

"Il faut qu'on fasse feu de tout bois pour que la nation française soit à nouveau une nation industrielle, écologique et souveraine ", a-t-il plaidé, insistant sur le besoin de "mettre le paquet sur la formation", d'"aller chercher les jeunes dans les banlieues" où le chômage reste bien plus élevé que la moyenne nationale mais aussi d'améliorer le taux d'emploi des seniors.

Ne pas "ouvrir grandes les vannes"

"Je n'ai pas dit qu'il fallait ouvrir grandes les vannes de l'immigration économique" , a-t-il tempéré, alors que la question d'une régularisation de travailleurs sans papier dans les métiers en tension est âprement débattue au Parlement. Mais, a détaillé le ministre, "si on arrive à former dans l'industrie 800 à 900.000 jeunes et moins jeunes dans les dix ans qui viennent, franchement, ce sera exceptionnel" et "il en manquera encore 100.000 à 200.000 (travailleurs) qu'il faudra sans doute aller chercher ailleurs".

"Ce n'est pas le tsunami", a-t-il insisté, en invitant à "une vision un peu apaisée du sujet" et à sortir du débat "un peu caricatural" sur l'immigration en France. "Il faut qu'on soit plus ferme et plus efficace (sur l'immigration irrégulière)", a-t-il dit, mais il y a aussi, a-t-il enchaîné, "une immigration plus raisonnée, qui nous aide, gagnant-gagnante existe".

Selon le ministre, environ 1,3 million d'emplois sont à pourvoir dans l'industrie dans les dix ans à venir du fait des départs en retraite (800.000 à 900.000) et des nouveaux sites en projet.

Il s'est félicité du dispositif "Passeport talent" qui permet de délivrer des titres de séjour à des ingénieurs ou des chercheurs étrangers. Mais selon lui, d'autres qualifications font actuellement défaut dans l'industrie française, comme des soudeurs ou des métalliers.