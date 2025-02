Reims se tire encore avec la recette en Coupe de France

Les princes des pinces.

Trois semaines plus tôt, après avoir sorti l’OL aux tirs au but en 16 es de finale, Bourgoin-Jallieu (N3) avait pu compter sur un joli geste des Gones : leur part de la recette, gracieusement laissée aux amateurs. Ce jeudi soir, même combat en Coupe de France, mais pas le même adversaire. Reims s’impose aux tirs au but (0-0, 2-3 aux t.a.b.) et file en quarts avec la moitié de la recette. …

MJ pour SOFOOT.com