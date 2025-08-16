 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Reims ajuste Guingamp, Dunkerque rattrape Annecy
information fournie par So Foot 16/08/2025 à 16:01

« On ne rend pas les armes, on va tout donner. »

Malheureusement pour Dylan Louiserre, présent et porteur d’espoirs face à la presse à la mi-temps, son Guingamp n’a pas réussi à se relever à Reims : lors de la deuxième journée de Ligue 2, les Bretons se sont inclinés sur la plus courte des marges en raison d’une réalisation de Thiemoko Diarra encaissée dès la dixième minute sur un centre du revanchard Teddy Teuma. C’est donc un deuxième match d’affilée sans défaite pour le relégué de Ligue 1 (quatre points au compteur), et un deuxième sans victoire pour l’EAG (une seule unité).…

FC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
