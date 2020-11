Régionales : le sondage qui rassure Laurent Wauquiez

À quelques mois des élections régionales, que celles-ci se déroulent en mars ou en juin, voilà un sondage qui a de quoi rassurer Laurent Wauquiez. Le président sortant d'Auvergne-Rhône-Alpes apparaît en effet comme le grand favori du prochain scrutin dans une enquête* réalisée par Ifop-Fiducial et publiée par Lyon Capitale et Sud-Radio.

D'après ce sondage, l'ancien patron des Républicains serait en tête au premier tour de scrutin comme au second, et ceci quelles que soient les forces politiques en présence.

Au premier tour, le remuant président de région est crédité de 31 % des suffrages, loin devant les 20 % du Rassemblement national, les 13 % de LREM, les 12 % des écologistes et les 12 % du PS.

Au second tour, Laurent Wauquiez l'emporterait avec 43 % dans le cadre d'une triangulaire et avec 36 % en cas de quadrangulaire, toujours loin devant un rassemblement des écologistes et de la gauche (26 %), le Rassemblement national (23 %) et LREM (15 %). Le président sortant améliorerait même ses résultats de 2015.

Le retour de Najat Vallaud-Belkacem

Après ses déboires nationaux, aux élections européennes puis à la tête de son parti, compromettant ses ambitions présidentielles, la perspective d'une victoire dans la deuxième région de France a de quoi redonner confiance à Laurent Wauquiez. Inquiet

