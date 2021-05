Régionales en Paca : Muselier exclut tout accord avec LREM

Quelques heures après une réunion de crise au sein de son parti, Renaud Muselier sort du silence. Dans un communiqué révélé par LCI, le président sortant de la région Paca, dont on apprenait une future alliance avec LREM derrière sa candidature, annonce qu'il « n'y a pas et [qu']il n'y aura pas d'accord à quelque niveau que ce soit avec En marche !, pas plus qu'avec d'autres appareils ».

Renaud Muselier précise malgré tout être « sensible à tous les soutiens qui se manifestent ». « Je conduirai une équipe dont la colonne vertébrale sera naturellement Les Républicains », insiste-t-il alors que le parti lui avait retiré l'investiture dès l'annonce, dimanche, du retrait de la liste LREM en sa faveur.

À Jean Castex, qui avait lui-même annoncé cette alliance en Paca avec enthousiasme, Renaud Muselier répond que « cette élection est régionale et ne peut en aucun cas, comme certains le souhaiteraient à Paris ou ailleurs, être l'occasion de préparer la présidentielle ou imaginer une quelconque recomposition politique ». « Ce n'est en rien mon combat », conclut-il.