Régionales : en Paca, LR et LREM ensemble derrière Renaud Muselier

La République en marche (LREM) et Les Républicains (LR), main dans la main en Provence-Alpes-Côte d'Azur pour les régionales. Le Premier ministre Jean Castex officialise lui-même la nouvelle dansLeJournal du dimanche, répondant favorablement à l'invitation du candidat de la droite et président de la région Renaud Muselier. « La majorité présidentielle répond très favorablement à l'initiative de Renaud Muselier », assure le chef du gouvernement, précisant que « Sophie Cluzel et des représentants de la majorité parlementaire vont intégrer le dispositif » conduit par le président sortant.

La liste LREM menée par la secrétaire d'État chargée des Personnes handicapées se retire donc. « Cette union va bien au-delà d'accords d'appareils, c'est un exemple de la recomposition politique », affirme le chef du gouvernement, tandis que l'Élysée se réjouit d'une alliance qui « montre que le dépassement politique continue ». « Le président Muselier, que je connais bien, a employé une formule : On s'honore à se dépasser. Je l'ai notée, je m'y retrouve parfaitement. C'est l'enjeu du moment. Le pays est en crise, la majorité présidentielle agit, doit s'élargir et doit savoir fédérer. »

Une entente prévue depuis plusieurs mois

Selon Le Journal du dimanche, cette alliance est un projet de longue date, en préparation depuis plusieurs mois à l'initiative de

... Lire la suite sur LePoint.fr