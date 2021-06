Régionales - Corse : le leader indépendantiste Jean-Guy Talamoni sort du jeu

Il a incarné les idées indépendantistes durant près de trois décennies sur les bancs de l'Assemblée de Corse, jusqu'à en devenir le président il y a six ans, dans le sillage des territoriales de 2015. Jean-Guy Talamoni, figure historique du mouvement Corsica Libera, ne siégera plus dans l'hémicycle régional sous la prochaine mandature. Le leader nationaliste est en effet le grand absent du second tour de ces élections dans l'île. Avec 6,9 % des voix obtenues au soir du premier tour, le chef de file de Corsica Libera, 61 ans, a raté pour une poignée de voix sa qualification en restant en deçà du seuil des 7 % requis - contre 10 % dans les autres régions. Néanmoins autorisée à fusionner, sa liste a rejoint celle de l'autonomiste Jean-Christophe Angelini, maire de Porto-Vecchio (Corse-du-Sud). Mais les discussions en vue de cette alliance de dernière minute, entérinée quelques instants avant la fin du délai autorisé, ont abouti à son retrait.

Dans un communiqué, Jean-Guy Talamoni tord le cou aux rumeurs faisant état d'une « éviction » et explique avoir lui-même « décidé de ne pas présenter sa candidature en cas de fusion. » S'il dit soutenir « sans réserve » cette liste d'union, le chef de file nationaliste précise : « Je ne peux être tenté de faire passer ma situation personnelle avant les intérêts supérieurs de la Corse. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé de ne jamais faire de cette question un

... Lire la suite sur LePoint.fr