Réforme des retraites : Olivier Dussopt veut "tout faire" pour "bâtir des convergences" et éviter le 49.3

Le ministre du Travail Olivier Dussopt le 21 octobre à Toulouse. ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Y aura-t-il à nouveau un recours à l'article 49.3 de la Constitution pour passer la réforme des retraites contestée par l'opposition ? Le ministre du Travail Olivier Dussopt "souhaite" que cela soit évitable, a-t-il fait savoir lundi 24 octobre sur Public Sénat.

"Je fais tout pour bâtir à la fois des convergences et des consensus, d'abord dans une période de dialogue social qui va nous amener jusqu'à Noël, et ensuite dans une période de débat parlementaire. Entrer dans une discussion en disant 'de toute façon on terminera par un 49.3' n'a pas de sens. Je ferai tout pour (qu'il en soit autrement)", a assuré le ministre.

L'augmentation de l'âge de départ à la retraite "est assez inéluctable"

Néanmoins, il a peu d'espoir de trouver un accord avec le RN. "Ca m'étonnerait", a-t-il admis. "Je ne le veux pas, et Marine Le Pen nous a dit qu'elle ne voulait absolument pas soutenir cette réforme lorsque nous l'avons reçue, comme tous les présidents de groupes, avec la Première ministre", s'est souvenu Olivier Dussopt. "Pour le reste, je suis ouvert à toutes les propositions, y compris de la Nupes - reste à savoir s'ils veulent en faire", a-t-il poursuivi.

Puis d'ajouter : "La réforme des retraites est un sujet qui a toujours suscité beaucoup d'inquiétude. Tout le monde sait que cette perspective d'augmentation progressive de l'âge de départ à la retraite est assez inéluctable", a-t-il souligné, évoquant le fait que des "pays européens avec des économies comparables ont tous fixé un horizon entre 65 et 67 ans".