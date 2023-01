Réforme des retraites : Marine Le Pen a "l'impression de revivre les gilets jaunes"

La cheffe de file du RN s'en prend à Elisabeth Borne et à ce qu'elle qualifie de "posture de provocation" de l'exécutif, déterminé à aller au bout de sa réforme malgré la contestation populaire.

Marine Le Pen, le 29 janvier 2023, à Hénin-Beaumont ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

"Ils devraient tirer les leçons du premier mandat!". Pendant que des dizaines de cortèges défilaient à travers la France à l'occasion de la deuxième journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites, Marine Le Pen a critiqué la Première ministre Elisabeth et le gouvernement, dressant une comparaison avec la période de la contestation de l'hiver 2019-2020. "J'ai l'impression de revivre les gilets jaunes. Plutôt que d'entendre, faire preuve d'humilité, comprendre ce que disent les Français, le gouvernement préfère mépriser et traiter d'un revers de la main!" , a t-elle lancé face aux caméras, mardi 31 janvier.

"Si elle avait voulu mettre de l'huile sur le feu, elle n'aurait pas fait mieux"

La dernière finaliste de l'élection présidentielle met en cause Elisabeth Borne, coupable selon elle de "mettre le chaos". "Elle a démarré la semaine en indiquant qu'il était impossible d'envisager la moindre négociation. Si elle avait voulu mettre de l'huile sur le feu, elle n'aurait pas fait mieux" , juge Marine Le Pen. "C'est difficile d'entendre le discours du gouvernement qui accuse les oppositions de vouloir mettre le chaos. La seule pour l'instant qui a eu un comportement qui met le chaos, c'est la Première ministre", juge Marine Le Pen, qui dénonce la "posture de provocation" de la cheffe du gouvernement.

A gauche, les principaux responsables se sont affichés unis, mardi dans les manifestations contre la réforme des retraites, plusieurs d'entre eux affirmant qu'Emmanuel Macron "a déjà perdu" la bataille sur ce texte phare de son quinquennat.

"Monsieur Macron est certain de perdre", a assuré Jean-Luc Mélenchon depuis Marseille, où il manifestait en fin de matinée, estimant que la France était "en train de vivre une journée historique". La nouvelle mobilisation dans les rues contre la réforme des retraites représente un combat du "peuple" français "face à la caste et à son gouvernement", avait-il lancé un peu plus tôt. En début d'après midi, de François Ruffin à Anne Hidalgo, tous les leaders de la gauche ont défilé à Paris, bras dessus, bras dessous, "pour montrer que les élus travaillent tous ensemble", a insisté Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste.