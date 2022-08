Réforme des retraites : "Les ministres, le président de la République, ne connaissent pas le monde du travail", estime Philippe Martinez

Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, lors de la manifestation du 1er mai 2022, à Paris ( AFP / Alain JOCARD )

"Travailler plus longtemps, c'est nier la réalité du travail. Vous imaginez les salariés des Ehpad travailler en ayant le même âge que les résidents ?", s'est indigné le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez sur le plateau de France Info ce jeudi 25 août, évoquant la future réforme des retraites.

La réforme des retraites est l'un des gros chantiers de la rentrée. Le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez, est déjà mobilisé. "Le message du président de la République est clair : il faut travailler plus longtemps. C'est en décalage avec la réalité, le vécu d'un certain nombre", a-t-il fustigé sur le plateau de France Info ce jeudi 25 août.

"On ne veut pas imposer à ceux qui bossent de partir obligatoirement à 60 ans, mais il faut qu'il y ait un âge de référence qui soit moins qu'aujourd'hui - à 60 ans", a poursuivi Philippe Martinez, estimant que "travailler plus longtemps, c'est nier la réalité du travail." "Vous imaginez les salariés des Ehpad travailler en ayant le même âge que les résidents ? Les ministres, le président de la République, ne connaissent pas le monde du travail", a poursuivi le patron de la CGT.

"Il faut abaisser l'âge de la retraite. L'opinion publique est très largement en défaveur d'un allongement de l'âge de départ à la retraite", a-t-il martelé.

Le CNR dès le 8 septembre

Dès le 8 septembre, le Conseil national de la refondation sera lancé "sous l'égide du président de la République et de la Première ministre" pour "permettre de partager un diagnostic au niveau national avec les forces vives de la nation, les forces politiques, associatives, syndicales, des experts pour mettre en commun des éléments de diagnostic partagé, en transparence", a précisé la veille le porte-parole du gouvernement Olivier Véran. Au menu notamment : la réforme des retraites.

Philippe Martinez s'est néanmoins montré sceptique : "Pour qu'il y ait négociation, il faut que rien ne soit écarté en matière de proposition - ce qui n'est pas le cas - et que la négociation soit loyale - ce qui n'est pas le cas non plus, ni avec le Medef, ni avec le gouvernement."