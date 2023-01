Réforme des retraites : les leaders syndicaux s'attendent "à une très grosse journée de mobilisation"

"Cette question des retraites canalise un peu tous les mécontentements", a souligné le secrétaire générale de la CGT Philippe Martinez alors que se tient ce jeudi 19 janvier une vaste journée de mobilisation contre le projet controversé de l'exécutif.

Philippe Martinez, le 10 janvier 2023 à Paris. ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Des centaines de milliers de personnes attendues dans la rue, des grèves et leur cortège de perturbations à l'école ou dans les transports. Les syndicats donnent jeudi 19 janvier le coup d'envoi d'une mobilisation qu'ils espèrent assez "puissante" pour faire reculer le gouvernement sur sa réforme phare des retraites.

"Cette question des retraites canalise tous les mécontentements" , inflation et hausse des coûts de l'énergie, a estimé le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez sur Public Sénat, s'attendant à une "très grosse journée de mobilisation". C es manifestations sont "le reflet médiatique de ce mécontentement", mais les personnes qui feront grève sans battre le pavé feront aussi partie des indicateurs d'une mobilisation "forte", selon lui.

"Aujourd'hui, ça va être une très grosse journée de mobilisation, de surcroît quand tous les syndicats sont d'accord", a ajouté le leader syndical. "C'est un vrai marqueur. Quand les syndicats sont d'accord, c'est rare, c'est que le problème est très grave. On est d'accord pour dire que la réforme est injuste" , a-t-il poursuivi.

Son homologue de la CFDT, Laurent Berger sur BFMTV s'est dit "pas très inquiet" sur le niveau de mobilisation. "Beaucoup de gens nous disent on va venir manifester, des gens qui disent on ne vient pas d’habitude mais là on en a assez", a poursuivi le N.1 de la CFDT. "C’est la première journée de mobilisation, il faut faire une démonstration de force, au sens pacifique du terme" , a-t-il complété.

"On est partis pour un conflit dur. Il faut enlever le totem de l’âge de départ et de l'alongement de la durée de cotisation", a pronostiqué de son côté sur Sud Radio le secrétaire général de FO, Frédéric Souillot.

Quelles suites ?

De nouvelles grèves seront-elles organisées ? Alors que Philippe Martinez assure qu'il s'agit "d'une première journée" et qu'"il y'en aura d'autres" , la CFDT ne donne pas de nouvelles dates à l'heure actuelle, préférant attendre l'intersyndicale qui se réunira jeudi soir.

"On décide collectivement. C'est le principe que l'on a avec les autres responsables des organisations syndicales", a déclaré Laurent Berger. "Je ne ferai aucune annonce ce matin, parce qu'on décidera ce soir à 18h", a-t-il précisé.

"Le texte n'est pas encore présenté au Conseil des ministres, c'est lundi prochain, (qu'il) arrivera à l'Assemblée nationale en séance plénière le 6 février, donc il y a encore du temps pour faire valoir notre mécontentement" , a-t-il ajouté.

Par ailleurs, les prochaines dates de grèves et manifestations "dépendront aussi beaucoup de la mobilisation" qui sera constatée ce jeudi.