Réforme des retraites : la CGT et LFI demandent à Emmanuel Macron d'organiser un référendum

L'intersyndicale a annoncé un appel à la mobilisation le 13 octobre prochain pour protester contre la réforme des retraites.

Sophie Binet à Paris, le 12 juillet 2023. ( AFP / BERTRAND GUAY )

La secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet et le coordinateur national de la France insoumise, Manuel Bompard, ont appelé Emmanuel Macron a organiser un référendum sur la réforme des retraites.

A quelques heures de sa première entrevue en tête à tête avec Emmanuel Macron, Sophie Binet a assuré qu'elle allait tout d'abord lui dire qu' il "faut qu'il descende de sa tour d'ivoire" , a-t-elle lancé, interrogée sur France Inter . "J'entends avec intérêt parler de référendum et le premier sujet sur lequel il faut organiser un référendum, c'est la réforme des retraites, parce que cette réforme ne passe toujours pas", a-t-elle ajouté, assurant que cela "permettrait de sortir de l'impasse".

Elle entend également évoquer auprès du président la "répression syndicale". "Ça va trop loin, on a franchi un cap en cette rentrée avec un dirigeant national de la CGT qui est convoqué pour le première fois devant le commissariat pour avoir organisé la mobilisation pendant la réforme des retraites, c'est un signal qui est donné au plus haut sommet de l'État qui est extrêmement mauvais", a-t-elle regretté.

Après de longs mois de bataille contre la réforme des retraites, l'intersyndicale a annoncé en fin de semaine dernière un appel à la mobilisation le 13 octobre prochain , avec notamment pour mot d'ordre l'augmentation des salaires, dans un contexte de forte inflation.

"Nous irons porter au président de la République le fait qu'il y ait un référendum que les Français attendent depuis plusieurs mois, c'est un référendum sur le projet de report de l'âge de départ à la retraite à 64 ans ", a annoncé sur France 2 le coordinateur national de la France insoumise, Manuel Bompard, le député des Bouches-du-Rhône.

"Le seul référendum que je pourrais appuyer"

"Si le président de la République envisage un ou plusieurs référendums, la priorité c'est de faire voter les Français sur la question du report de l'âge de départ à la retraite à 64 ans, c'est ce que les Français ont demandé majoritairement massivement pendant des mois et des mois , donc c'est le seul référendum que je pourrais appuyer", a insisté le député des Bouches-du-Rhône.

Le chef de l'État doit recevoir les partis représentés au Parlement à la maison d'éducation de la Légion d'honneur de Saint-Denis, près de Paris, afin de bâtir "ensemble" des textes législatifs et d'ouvrir la voie, "le cas échéant", à des référendums, en l'absence de majorité absolue à l'Assemblée nationale. "On est toujours disponibles pour aller porter des propositions mais si c'est pour participer à une opération de communication médiatique comme il l'a fait à peu près chaque année, je ne vois pas l'intérêt", a ajouté Manuel Bompard. "Donc on ira au temps où on peut porter des propositions", mais "aller manger avec le président de la République, même avec une grande cuillère, j'en vois pas l'intérêt", a-t-il précisé, tout en soulignant discuter avec ses partenaires de la Nupes pour dégager une "réponse commune".

"Peut-être qu'on fera d'ici demain une contribution plus détaillée avec un certain nombre de propositions sur le fond", notamment sur le sujet des fournitures pour la rentrée scolaire, a-t-il poursuivi.

Les chefs des partis sont conviés à une après-midi de discussions et un dîner, une "main tendue loyalement" , assure Emmanuel Macron, quelques semaines après de violentes émeutes urbaines afin de trouver des moyens de "converger sans reniement ni renoncement". Après avoir voulu écarter le Rassemblement national (RN) et La France insoumise (LFI), l'Élysée s'est ravisé et a finalement convié ces deux formations, que la macronie juge pourtant hors de "l'arc républicain".