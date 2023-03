Réforme des retraites : la CGT annonce le blocage des expéditions de carburant dans "toutes les raffineries" de France

Les grévistes ont commencé à voter des prolongations du mouvement, comme à la raffinerie de Gonfreville, où la grève va durer au moins 72 heures.

( AFP / LOIC VENANCE )

Aucune raffinerie française n'a expédié de carburant mardi 7 mars afin de protester contre le projet de réforme des retraites du gouvernement, a affirmé à l' AFP la CGT-Chimie.

"La grève est partie partout, (...) avec des proportions de grévistes très variables en fonction des sites, mais avec des expéditions bloquées en sortie de toutes les raffineries ce matin ", a déclaré Éric Sellini, élu national de la CGT-Chimie. Selon lui, les raffineries de TotalEnergies, Esso-ExxonMobil et Petroineos sont affectées par ce mouvement social.

Les accès à la zone industrielle du Havre, sur laquelle est implantée la raffinerie TotalEnergies de Normandie, la plus grande de France qui comptait 75% de grévistes sur le premier quart selon la CGT, sont bloqués depuis 5h45, a constaté un journaliste de l' AFP . Sur le site ExxonMobil de Port Jérôme (raffinerie et pétrochimie), le piquet de grève a provoqué l'arrêt total des expéditions.

Grève reconductible à Gonfreville

D'après franceinfo , les salariés de la raffinerie TotalEnergies de Gonfreville (Seine-Maritime) ont voté une grève reconductible de 72 heures.

Manifestations "historiques", grèves reconductibles, mais aussi ronds-points occupés ou spectacles annulés: les syndicats veulent mettre la France "à l'arrêt" ce mardi, jouant leur va-tout face au gouvernement à quelques jours d'une probable adoption de la réforme au Sénat.

Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, a prédit lundi une "journée de mobilisation extrêmement puissante" et appelé le président de la République à ne pas "rester sourd". "On peut faire plus fort que le 31 janvier qui était déjà la plus grosse journée de mobilisation depuis le début des années 1990", a-t-il affirmé.

Solidaires espère un "tsunami social" qui amène le gouvernement à reculer sur la mesure emblématique de la réforme, le report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans.

Sondage après sondage, les Français restent très majoritairement opposés à cette mesure, même s'ils pensent qu'elle sera mise en œuvre in fine.

Cette sixième journée depuis le lancement de la contestation marquera le lancement ou la poursuite de grèves reconductibles dans plusieurs secteurs, des transports aux raffineries en passant par l'énergie, le commerce ou les déchets.