Réforme des retraites : Jean-Luc Mélenchon appelle à "tout bloquer" le 7 mars

La mobilisation de ce jeudi est "le dernier signal avant le blocage total qui sera le 7 mars", selon l'Insoumis.

Jean-Luc Mélenchon à Montpellier, le 16 février 2023. ( AFP / PASCAL GUYOT )

Il faut donner une "leçon" à Emmanuel Macron le 7 mars prochain en bloquant le pays, a demandé, jeudi 16 février à Montpellier, le chef de file des Insoumis Jean-Luc Mélenchon, reconnaissant qu'une "certaine forme d'action", celle des manifestations à répétition, avait "atteint sa limite".

"Le président est plus absent que jamais (...), nous avons besoin que par une action déterminée aujourd'hui et le 7 (mars), il lui soit donnée la leçon qu'il doit recevoir", a expliqué Jean-Luc Mélenchon, qui s'exprimait en marge de la manifestation contre la réforme des retraites organisée jeudi à Montpellier, où il sera en meeting dans la soirée.

Évoquant cette mobilisation de jeudi, il l'a décrite comme "le dernier signal avant le blocage total qui sera le 7 mars" . "Aujourd'hui, il y aura des effectifs (de manifestants) assez nombreux, mais une certaine forme d'action atteint sa limite, qui est les journées à répétition".

"Tout doit s'arrêter partout"

"Le 7 mars, on bloque tout, tout doit s'arrêter partout , et ce soir je vous en parlerai au meeting, je vous dirai comment on va s'y prendre pour y arriver. On a le temps de se préparer et de faire les choses sérieusement", a poursuivi l'ex-candidat à la présidentielle.

Évoquant aussi les couacs du gouvernement dans la défense de ce projet de réforme, notamment autour des pensions à 1.200 euros mensuels, Jean-Luc Mélenchon s'est dit "surpris par l'amateurisme dont la rédaction de la loi" sur la réforme des retraites témoigne.

"Tout cela parait incohérent", a estimé l'Insoumis. "Ce qui est frappant, c'est que c'est du gouvernement à la petite semaine, ils décident mais ils ne savent pas ce qu'ils ont mis dans leur texte. Ils ne croient pas eux-mêmes à ce qu'ils racontent et à ce qu'ils ont écrit', a-t-il ajouté, fustigeant "des éléments de langage qui sortent comme d'un répondeur automatique".

"Il n'entend rien, ne comprend rien"

"Pourquoi font-ils ça s'ils ne savent pas eux-même ce qu'il y a dans leur loi ?", a-t-il interrogé, mettant en cause une "vision idéologique de la société" et la volonté de "donner un gage" à la Commission européenne en élevant l'âge de départ à la retraite.

"Il n'entend rien, ne comprend rien : oui, le peuple français a une boussole, il veut que les efforts soient récompensés par des progrès pour tout le monde, et pas par des reculs sociaux", a aussi lâché le leader des Insoumis, interrogé sur les déclarations d'Emmanuel Macron qui avait jugé mercredi en Conseil des ministres que les oppositions n'avaient "plus de boussole", notamment après le rejet par l'Assemblée d'un index senior dans les entreprises.