Réforme des retraites : Elisabeth Borne "sera amenée à prendre une décision qu'elle expliquera dans quelques jours", assure Olivier Véran

Le porte-parole du gouvernement Olivier Véran à Paris le 14 septembre 2022. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Au sujet de la réforme des retraites, "la Première ministre reçoit depuis des jours les partenaires sociaux, les groupes politiques, elle doit en discuter avec le président de la République et sera amenée à prendre une décision qu'elle expliquera dans quelques jours", a détaillé Olivier Véran ce vendredi 23 septembre sur RTL.

Sur RTL ce vendredi 23 septembre, Olivier Véran s'est exprimé au sujet de la réforme des retraites, qui prévoit d'allonger la durée du travail. Le porte-parole du gouvernement a rappelé qu'Emmanuel Macron souhaite accélérer le calendrier. "Nous souhaitons que la réforme des retraites soit opérationnelle en 2023. Ca veut dire qu'un texte doit être adopté dans les prochains mois pour que la réforme puisse être opérationnelle", a-t-il détaillé.

Les oppositions à l'Assemblée, ainsi qu'une partie de la majorité, se sont prononcées ces derniers jours contre le dépôt d'un amendement sur ce sujet dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS), dans lequel elles voient "un passage en force", surtout s'il s'accompagne d'un recours au 49.3 pour le faire adopter.

"On parle d'un système de retraites qui est déséquilibré et durablement : dans les prochaines décennies, on dépensera plus d'argent pour les pensions de retraite qu'on sera capable de prendre de l'argent à travers les cotisations", a expliqué Olivier Véran.

"Equilibrer" les retraites "dans la durée"

"Vous avez un déficit, vous n'avez pas 36 solutions : ou vous travaillez un peu plus longtemps pour cotiser plus longtemps, ou vous augmentez les cotisations - les impôts - ou vous diminuez les pensions des retraités, ou alors vous considérez que la dette n'est pas un problème. Ceux qui aujourd'hui vous disent qu'ils sont opposés au fait de travailler plus longtemps, factuellement, préféreraient qu'on augmente les impôts, ou qu'on augmente la dette. Ce n'est pas notre choix", a-t-il précisé. "Est-ce qu'on est capable de les convaincre dans un mois, dans trois mois, ou dans six mois ? Ceux qui préfèrent augmenter les impôts ou augmenter la dette ne changeront pas d'avis dans les prochains mois", a poursuivi le porte-parole.

"La Première ministre reçoit depuis des jours les partenaires sociaux, les groupes politiques. Pour se forger une conviction, elle doit en discuter avec le président de la République, elle sera amenée à prendre une décision qu'elle expliquera dans quelques jours", a continué Olivier Véran. "De toute façon, dans un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, on veut pouvoir réformer les retraites pour les équilibrer dans la durée, préserver le pouvoir d'achat des retraités, ne pas augmenter les impôts des Français", a-t-il résumé.

Le gouvernement doit "trouver la bonne manœuvre"

La veille, dans une interview accordée à BFMTV, Emmanuel Macron a renvoyé la balle dans le camp de son gouvernement, qui doit "trouver la bonne manœuvre" avec le parlement, pour que la réforme se fasse "de la manière la plus apaisée possible". "Ils verront comment cela doit cheminer", a expliqué le chef de l'Etat, assurant ne pas vouloir "préempter" le contenu d'une réforme qui correspond à "un engagement de campagne".

L'exécutif pourra tirer argument de l'avis du Comité de suivi des retraites, qui a demandé jeudi de "trouver une réponse" au risque de déficits "significatifs" dans un avenir proche, sans toutefois prendre parti pour une mesure d'âge. Mais l'ensemble des syndicats promettent un automne noir si le gouvernement impose une nouvelle réforme des retraites dès cette année.