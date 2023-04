Réforme des retraites : Darmanin regrette le manque de communication de Macron

Interrogé sur l'entretien-fleuve du chef de l'Etat dans les colonnes du Parisien/Aujourd'hui en France , le ministre de l'Intérieur juge qu'Emmanuel Macron "aurait pu davantage parler" lors de la période tendue des débats sur les retraites, où le gouvernement d'Elisabeth Borne est resté en première ligne.

Gérald Darmanin et Emmanuel Macron, à Versailles, le 31 mars 2023 ( POOL / LUDOVIC MARIN )

"Peut-être qu'il n'a pas été assez présent". Invité de l'interview matinale de France 2 lundi 24 avril, Gérald Darmanin a évoqué le grand oral livré par le chef de l'Etat face aux lecteurs du Parisien/Aujourd'hui en France , au cours duquel le locataire de l'Elysée a fait part de son intention de se "réengager dans le débat public" après des mois tumultueux. "Je pense surtout que je dois me réengager dans le débat public parce qu’il y a des choses qui ne sont pas claires. Donc je le fais partout", a déclaré le président de la République, dans un long entretien, publié dimanche soir.

Macron repart à l'attaque

"C'est normal, quand on est élu directement par les Français, de pouvoir, encore plus qu'il ne l'a fait jusqu'à présent, expliquer où il veut mener la France et faire ainsi le débat démocratique" , a estimé Gérald Darmanin, lundi 24 avril, sur le plateau des "Quatre Vérités". Quand à la question de savoir si le chef de l'Etat n'a pas été assez présent? "Oui", répond Gérald Darmanin. "Le président de la République, au lendemain de l'élection présidentielle et pendant cette période particulière de la réforme des retraites, aurait pu davantage parler. Il le dit lui-même, c'est désormais une très bonne chose qu'il le fasse", juge le ministre de l'Intérieur.

A l'occasion du premier anniversaire de sa réélection, Emmanuel Macron a annoncé son intention de se "réengager" tous azimuts dans le débat, et défend le principe d'une grande loi sur l'immigration. Dans un long échange avec onze lecteurs du Parisien/Aujourd'hui en France réalisé vendredi à l'Elysée et mis en ligne dimanche soir par le quotidien, le chef de l'Etat répond sur tous les thèmes, du bilan de l'exécutif aux chantiers à venir, en passant par la possibilité de voir Marine Le Pen lui succéder en 2027.