Réforme des retraites : "Ce qu'on combat, c'est l'objectif, quelle que soit la forme", prévient Philippe Martinez

Le camp présidentiel se divise sur l'opportunité d'un recours à un amendement au budget de la Sécu pour faire passer la réforme pendant l'automne. Une question de forme à laquelle la CGT reste insensible.

Philippe Martinez, le 1er mai 2022, à Paris ( AFP / ALAIN JOCARD )

"Ce qu'on combat c'est l'objectif, quelle que soit la forme". A l'antenne de LCI , Philippe Martinez a répété l'opposition de son syndicat à la réforme des retraites souhaitée par le gouvernement, disant son désaccord de fond sur la question du recul de l'âge de départ à taux plein, "à 64 voire 65 ans". Sur ce point,"les arguments de gouvernement ne sont pas valables", juge le leader de la CGT.

"L'objectif du président de la République, c'est de décaler l'âge de la retraite. C'est ça que nous combattons parce qu'on pense que ce n'est pas d'actualité" , a déclaré Philippe Martinez, mercredi 22 septembre.

"Réfléchissons sur les sources de financement"

"On pense qu'il n'y a pas d'urgence", ajoute t-il, faisant valoir le rapport du Conseil d'orientation des retraites. Le document montre que le régime des retraites français devrait connaître un excédent de 3,2 milliards d'euros (0,1% du PIB) en 2022, avant de se dégrader et de rester déficitaire sur les 25 prochaines années.

"Comme il n'y a pas urgence, posons-nous, réfléchissons sur les sources de financement", suggère t-il, évoquant la réduction du chômage, la "large augmentation des salaires" et ses effets "en matière de rentrées de cotisations", ou encore le maintien dans l'emploi des actifs les plus âgés, approchant de la retraite". "Vous voyez qu'il y a des pistes de financement", assure t-il.

Dans la même interview, Philippe Martinez a par ailleurs indiqué que la CGT ne participera pas à la "grande marche contre la vie chère et l'inaction climatique", le 16 octobre, initiée par LFI, le PS, EELV, et d'autres organisations. "Nous avons décidé de ne pas y participer", a déclaré M. Martinez sur LCI. "Nous considérons qu'il y a besoin de réussir les mobilisations d'aujourd'hui (sur la santé) et du 29 (journée intersyndicale pour les salaires)", a-t-il poursuivi.