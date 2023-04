Réforme des retraites : Borne et Macron sont "les seuls à vouloir passer à autre chose", selon le patron de LFI

Le leader insoumis appelle à faire du 1er mai une mobilisation "historiquement puissante".

Manuel Bompard à Paris, le 21 juin 2022. ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Élisabeth Borne et Emmanuel Macron sont "les seuls à vouloir passer à autre chose" après la réforme des retraites, a estimé jeudi 27 avril le coordinateur de la France insoumise, Manuel Bompard.

Manuel Bompard, qui a regretté que la Première ministre n'ait "même pas" prononcé "le mot retraite" mercredi lors de la présentation de sa feuille de route, a également déploré sur Europe 1 que face à une explosion des prix de l'alimentaire, "Madade Borne, comme Monsieur Le Maire depuis un an, supplie les grands acteurs de l'agroalimentaire de faire des efforts", mais ne propose pas de "mesures coercitives".

Élisabeth Borne a dit jeudi sur France 2 souhaiter "des baisses concrètes, tangibles" des prix "d'ici la fin du mois de juin", demandant aux industriels et à la grande distribution de "rouvrir des négociations" afin de "répercuter" les "baisses des matières premières".

"Rien" pour sortir du blocage

Pour le député LFI des Bouches-du-Rhône "Madame Borne veut faire passer tout le pays à autre chose, mais je crois qu'elle est la seule, avec le président de la République, à vouloir passer à autre chose".

"Les Français ne sont pas déterminés à passer à autre chose, ils sont déterminés à obtenir la non-application ou le retrait de ce texte de loi sur les retraites", a-t-il insisté, appelant notamment à "participer à la manifestation du 1er mai", organisée par les syndicats.

"J'espère que ça va être une mobilisation historiquement puissante", a-t-il ajouté, apportant également son soutien aux "casserolades" qui accueillent le président de la République et les ministres en déplacement ces derniers jours.

Pour lui le président de la République "a beau jeu de dire 'je continue à me déplacer'. Le sujet c'est pas de savoir s'il est courageux, c'est de savoir si la politique qu'il met en place apporte des réponses aux préoccupations des Français" et "si on est en capacité de sortir de cette situation de blocage. Rien que ce qu'il propose aujourd'hui ne le permet".