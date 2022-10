Réforme des retraites : 75.000 amendements ? "Pourquoi pas", répond l'insoumise Mahtilde Panot

"Nous utiliserons tous les outils pour combattre" la réforme a promis la députée.

Mathilde Panot à Paris, le 21 sepptembre 2022. ( AFP / THOMAS SAMSON )

La patronne des députés LFI, Mathilde Panot, n'a pas exclu, lundi 3 octobre, que son groupe dépose 75.000 amendements lors de l'examen du projet de loi sur la réforme des retraites, affirmant qu'ils utiliseraient "tous les moyens pour la combattre".

La dernière fois, nous étions 17 parlementaires insoumis, nous avions déposé 17.000 amendements . Aujourd'hui nous sommes 75. Voila", a-t-elle expliqué dans un sourire. "Donc 75.000 amendements à prévoir?", demande le journaliste. "Pourquoi pas", a répondu Mathilde Panot.

"Frontalement opposés"

"Comme nous sommes frontalement opposés à cette réforme, nous utiliserons tous les outils pour la combattre", a-t-elle expliqué.

Cette manœuvre sert à ralentir l'examen et la potentielle adoption d'un texte du loi en faisant durer les séances. En 2020, déjà sur les retraites, plus de 40.000 amendements avaient été déposés, LFI en tête. La majorité LREM avait alors dénoncé une "obstruction".

L'exécutif souhaite engager cette semaine une concertation avec les partis politiques et les partenaires sociaux encore au sujet de sa réforme des retraites, dont l'objectif est de porter progressivement, d'ici à 2031, l'âge de départ à 65 ans.

Mathilde Panot a affirmé qu'Emmanuel Macron était "un hypocrite" , en reprenant des propos qu'il avait tenus le 25 avril 2019, quand il disait: "Tant qu'on n'a pas réglé le problème du chômage dans notre pays, franchement, ce serait hypocrite de décaler l'âge légal. Quand aujourd'hui on est peu qualifié, quand on vit dans une région qui est en difficulté, industrielle, quand on a une carrière fracturée, bon courage déjà pour arriver à 62 ans".