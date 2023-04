Redressement des comptes publics : l’heure du grand virage ?

Le gouvernement affiche son ambition : moins de dépense publique pour préserver la « crédibilité » financière de la France. Jeudi 20 avril, Bruno Le Maire a présenté une nouvelle feuille de route des finances publiques pour les prochaines années. Une trajectoire devant permettre d'accélérer le désendettement et de réduction du déficit à horizon 2027, en fin de quinquennat. Pour la première fois depuis le début de la crise sanitaire liée au Covid-19 et les dépenses de soutien massives du « quoi qu'il en coûte », la France prévoit de revenir en partie dans les clous européens en 2027, dernière année du second mandat du président Emmanuel Macron.

« Nous voulons accélérer le désendettement de la France », a déclaré le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire. « Il y va de la crédibilité européenne de la France », a-t-il prévenu devant la presse, alors que deux agences internationales de notation doivent publier d'ici fin avril leur avis sur les finances du pays.

Le déficit public devrait passer résolument sous la barre des 3 % du produit intérieur brut (PIB) fixée par les règles budgétaires de l'UE : 2,7 % en 2027, contre une prévision de 2,9 % jusqu'ici. Après avoir atteint 4,7 % en 2022, il devrait légèrement remonter cette année (4,9 %) avant de refluer progressivement à partir de 2024. Le désendettement devrait également connaître un coup d'accélérateur, avec une dette

