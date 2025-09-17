 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Reçu à Matignon, le PS ouvert à des "compromis", attend des "concessions"
information fournie par Reuters 17/09/2025 à 10:54

Vote du budget de la "loi spéciale" à l'Assemblée nationale à Paris

Le Parti socialiste (PS) est ouvert à des "compromis" mais attend des "concessions" de la part du Premier ministre Sébastien Lecornu sur le budget de la France pour 2026 alors que ses dirigeants sont reçus mercredi à Matignon, avant ceux du Rassemblement national (RN) et à la veille d'une mobilisation syndicale qui s'annonce forte.

Le nouveau chef de l'exécutif a engagé depuis sa nomination la semaine dernière une série de consultations avec les différentes forces politiques et les partenaires sociaux en vue d'élaborer un budget qui ne soit pas rejeté par les députés.

Les socialistes détiennent en grande partie les clés de la survie du futur gouvernement de Sébastien Lecornu.

"Il faut des compromis. Il n'y a de majorité pour personne à l'Assemblée nationale", a assuré le député socialiste Philippe Brun sur franceinfo.

"(Ce que) nous disons simplement, c'est qu'on n'entrera pas dans la négociation tant que le Premier ministre ne nous aura pas dit très clairement ce qu'il souhaite reprendre de notre plan budgétaire (...) Nous n'irons pas négocier tant qu'il n'y aura pas des concessions très claires qui ne soient annoncées", a-t-il dit.

Les socialistes ont présenté un projet de budget prévoyant de réduire de 21,7 milliards d'euros le déficit public en 2026 via notamment l'instauration d'une taxe "Zucman" de 2% sur les patrimoines de plus de 100 millions d'euros - une mesure qui pourrait rapporter 15 milliards d'euros selon le PS.

Lors d'une première intervention dans la presse régionale samedi, Sébastien Lecornu a dit vouloir "travailler sans idéologie" sur l'instauration éventuelle d'une taxe sur les hauts patrimoines, tout en souhaitant préserver le "patrimoine professionnel".

Philippe Brun a dit mercredi que le PS était prêt à proposer d'exclure les start-up, évoquant notamment le champion français de l'IA Mistral, de la taxe "Zucman".

La suspension de la réforme des retraites est "un incontournable", a en revanche affirmé le député socialiste.

"Il faut que [Sébastien Lecornu] fasse cette concession majeure".

Sur cette question épineuse, le Premier ministre s'est pour l'heure borné à indiquer qu'il ne relancerait pas le conclave sur les retraites mis en oeuvre par son prédécesseur François Bayrou pour remettre en chantier la réforme controversée de 2023 et qui s'était achevé sur un échec.

DISCUSSIONS AVEC LE RN

Après les socialistes, reçus à 9h30 (07h30 GMT), Sébastien Lecornu s'entretiendra à 16h00 avec le président du RN Jordan Bardella et la cheffe de file des députés du parti, Marine Le Pen.

Avec 123 députés, le RN est le premier parti représenté à l'Assemblée nationale dont il réclame la dissolution depuis depuis la chute du gouvernement Bayrou.

"Le changement n'attend plus", a déclaré dimanche Jordan Bardella lors de la rentrée politique de la formation d'extrême-droite à Bordeaux.

Sébastien Lecornu recevra également les Ecologistes à 14h00 et le Parti communiste à 18h00.

"Nous n'avons aucun début de commencement d'argument pour ne pas voter la censure", a observé la secrétaire nationale des Ecologistes Marine Tondelier sur TF1.

Les dirigeants de la France insoumise (LFI) ont pour leur part refusé de se rendre à Matignon.

"Nous n'avons rien à négocier avec eux, nous ne participerons pas à sauver ce qu'il reste de la Macronie", a déclaré mercredi la cheffe de file des députés LFI Mathilde Panot sur franceinfo.

Les consultations du jour entre Sébastien Lecornu et les principales forces d'opposition interviennent alors qu'une mobilisation massive est attendue jeudi pour une journée de grèves et manifestations à l'appel des organisations syndicales.

(Rédigé par Blandine Hénault, avec la contribution de Jean-Stéphane Brosse et Bertrand Boucey)

