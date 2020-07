Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Record de chaleur sur l'archipel de Svalbard, dans l'Arctique Reuters • 26/07/2020 à 12:22









RECORD DE CHALEUR SUR L'ARCHIPEL DE SVALBARD, DANS L'ARCTIQUE OSLO (Reuters) - L'archipel arctique de Svalbard, à mi-chemin entre le nord de la Norvège et le pôle Nord, a atteint samedi un record de chaleur, à 21,7 degrés Celsius, selon l'institut météorologique norvégien. "Un record de 41 ans a été battu à Longyearbyen", a déclaré l'institut sur son compte Twitter. Le précédent record - 21,3°C - avait été enregistré en 1979. Le Centre norvégien pour les études climatiques a déclaré en février dernier que les températures moyennes sur l'archipel norvégien - parfois appelé Spitzberg - avaient grimpé de 3 à 5 degrés depuis le début des années 1970 et que la hausse pourrait atteindre 10°C d'ici 2100. (Nerijus Adomaitis; version française Jean-Stéphane Brosse)

