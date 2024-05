Réactions après la mort du président iranien dans un accident d'hélicoptère (actualisé)

(Actualisé avec nouvelles réactions)

Le président iranien Ebrahim Raïssi, partisan d'une ligne dure et vu comme un successeur potentiel du guide suprême de la révolution iranienne, l'ayatollah Ali Khamenei, est décédé dans un accident d'hélicoptère survenu dimanche alors qu'il revenait d'un déplacement à proximité de la frontière avec l'Azerbaïdjan.

Tous les passagers de l'appareil, parmi lesquels figurait notamment le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amirabdollahian, ont péri dans l'accident.

Voici les principales réactions à l'annonce de leur décès :

CHARLES MICHEL, PRÉSIDENT DU CONSEIL EUROPÉEN, SUR X :

"L'UE exprime ses sincères condoléances à la suite du décès du président Raïssi et du ministre des Affaires étrangères Abdollahian, ainsi que d'autres membres de leur délégation et de l'équipage dans un accident d'hélicoptère. Nos pensées vont aux familles."

SERGUEÏ LAVROV, MINISTRE RUSSE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, DANS UN COMMUNIQUÉ :

Ebrahim Raïssi et Hossein Amirabdollahian étaient connus pour être de "vrais amis fiables de notre pays".

"Leur rôle dans le renforcement mutuellement bénéfique de la coopération russo-iranienne et du partenariat de confiance est inestimable."

"Nous présentons nos sincères condoléances aux familles et aux amis des victimes, ainsi qu'à l'ensemble du peuple iranien."

YOSHIMASA HAYASHI, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT JAPONAIS :

Le Japon exprime ses plus sincères condoléances au gouvernement et au peuple iraniens pour la mort du président Raïssi et du ministre des Affaires étrangères.

MARYAM RADJAVI, PRÉSIDENTE DU CONSEIL NATIONAL DE LA RÉSISTANCE IRANIENNE BASÉE À PARIS, DANS UN COMMUNIQUÉ :

"La mort d’Ebrahim Raïssi, président du régime des mollahs, porte un coup stratégique monumental et irréparable à Khamenei et à la totalité du régime d'exécutions et de massacres, avec des répercussions et des crises à la chaîne du sommet à la base de la tyrannie religieuse qui vont inciter la jeunesse insurgée à l’action."

"La malédiction des mères des martyrs et de celles et ceux qui demandent justice pour les victimes des exécutions, ainsi que la malédiction du peuple et de l’Histoire, marquent Ebrahim Raïssi, le bourreau du massacre de 1988 des prisonniers politiques."

ABDEL FATTAH AL SISSI, PRÉSIDENT DE L'EGYPTE, DANS UN COMMUNIQUÉ :

"Le président de la République arabe d'Égypte présente ses sincères condoléances et sa sympathie au peuple fraternel iranien, et prie pour que le président iranien décédé et les défunts reposent dans la miséricorde de Dieu tout-puissant, et accorde à leurs familles patience et réconfort (...)"

LE HEZBOLLAH LIBANAIS, DANS UN COMMUNIQUÉ :

Le groupe soutenu par l'Iran a présenté ses condoléances au guide suprême Ali Khamenei, aux autorités religieuses, aux dirigeants de l'Iran et à son peuple.

Le Hezbollah a également salué la lutte des martyrs, appelant Dieu à les bénir de sa miséricorde, à protéger Khamenei et à accorder à l'Iran la capacité de surmonter l'épreuve avec patience et détermination.

ABDALLAH II, ROI DE JORDANIE, SUR X :

"Mes plus sincères condoléances aux frères, aux dirigeants, au gouvernement et au peuple de la République islamique d'Iran pour le décès de président Ebrahim Raisi, du ministre des Affaires étrangères Hossein Amirabdollahian et de ceux qui les accompagnaient."

"Nous sommes solidaires de nos frères iraniens dans ces circonstances difficiles."

MOHAMMED BEN RACHID, PREMIER MINISTRE DES ÉMIRATS ARABES UNIS, DANS UN COMMUNIQUÉ :

"Nous sommes de tout cœur avec vous en cette période difficile. Nous prions pour que Dieu les couvre de son immense miséricorde et les fasse demeurer dans son spacieux Paradis."

BACHAR AL ASSAD, PRÉSIDENT DE LA SYRIE, DANS UN COMMUNIQUÉ :

Le dirigeant a affirmé la solidarité de la Syrie avec la République islamique d'Iran et les familles des défunts, ajoutant qu'Ebrahim Raïssi était mort en martyr dans l'exercice de ses fonctions.

MOHAMMED CHIA AL-SOUDANI, PREMIER MINISTRE IRAKIEN, DANS UN COMMUNIQUÉ :

"Nous présentons nos sincères condoléances et notre sympathie au guide suprême de la République islamique, Ali Khamenei, ainsi qu'à la nation iranienne, à son gouvernement et à son peuple. Nous exprimons notre solidarité avec le peuple iranien et les responsables de la République islamique dans cette douloureuse tragédie".

SHEHBAZ SHARIF, PREMIER MINISTRE PAKISTANAIS, SUR X :

"Le gouvernement et le peuple pakistanais adressent leurs plus sincères condoléances et leur sympathie à la nation iranienne à l'occasion de cette terrible perte."

"Le Pakistan observera une journée de deuil et le drapeau sera mis en berne en signe de respect pour le président Raïssi et ses compagnons et de solidarité avec nos frères iraniens."

NARENDRA MODI, PREMIER MINISTRE INDIEN, SUR X :

"Profondément attristé et choqué par la disparition tragique du Dr Seyed Ebrahim Raïssi, président de la République islamique d'Iran. Sa contribution au renforcement des relations bilatérales entre l'Inde et l'Iran restera à jamais gravée dans nos mémoires. J'adresse mes sincères condoléances à sa famille et au peuple iranien. L'Inde est aux côtés de l'Iran en cette période de tristesse."

LE HAMAS, DANS UN COMMUNIQUÉ :

Le groupe islamiste palestinien a transmis dans un communiqué ses "plus profondes condoléances et sa solidarité" du au guide suprême iranien Ali Khamenei, au gouvernement iranien et au peuple iranien pour "cette immense perte".

Il a rendu hommage aux dirigeants iraniens décédés pour leur soutien à la cause palestinienne et à la résistance contre Israël et s'est dit convaincu que les "institutions profondément enracinées" de l'Iran lui permettront de surmonter "les répercussions de cette grande perte".

NICOLÁS MADURO, PRÉSIDENT DU VENEZUELA, SUR X :

Le chef d'Etat et son épouse se sont dits "profondément attristés de devoir dire adieu à une personne exemplaire (...) un défenseur de la souveraineté de son peuple et ami inconditionnel de notre pays".

"Depuis les terres bolivariennes, nous exprimons nos plus sincères condoléances au guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei (...) Nous nous associons à la douleur de sa famille et de nos frères et sœurs iraniens en ce moment difficile."

(Reuters, version française Kate Entringer)