Réactions à la capture du président vénézuélien par les Etats-Unis

Les Etats-Unis ont capturé le président vénézuélien Nicolas Maduro dans la cadre d'une opération menée dans la nuit de vendredi à samedi, a annoncé Donald Trump, qui accuse depuis des mois le dirigeant sud-américain de se maintenir illégalement au pouvoir et de favoriser le trafic de drogue.

Voici les principales réactions à cette annonce.

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L'ONU, ANTONIO GUTERRES

"Ces développements constituent un dangereux précédent", a déclaré le porte-parole d'Antonio Guterres. "Le Secrétaire général continue de souligner l'importance du plein respect - par tous – du droit international, y compris de la Charte des Nations Unies. Il est profondément préoccupé par le non-respect des règles du droit international."

MINISTÈRE ALLEMAND DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

"Nous appelons toutes les parties concernées à éviter une escalade de la situation et à rechercher des solutions politiques", a déclaré le ministère. "Le droit international doit être respecté (...). Les Vénézuéliens méritent un avenir pacifique et démocratique."

MINISTÈRE CHINOIS DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

"La Chine est profondément choquée et condamne fermement l'usage de la force par les États-Unis contre un pays souverain et l'usage de la force contre le président d'un pays", selon un communiqué du ministère.

LE MINISTRE FRANÇAIS DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, JEAN-NOËL BARROT

"L'opération militaire ayant conduit à la capture de Nicolas Maduro contrevient au principe de non-recours à la force qui fonde le droit international. La France rappelle qu'aucune solution politique durable ne saurait être imposée de l'extérieur et que les peuples souverains décident seuls de leur avenir", a écrit sur X Jean-Noël Barrot.

DÉPARTEMENT SUD-AFRICAIN DES RELATIONS INTERNATIONALES

"L'Afrique du Sud appelle le Conseil de sécurité de l'Onu, l'organe chargé de maintenir la paix et la sécurité internationales, à se réunir d'urgence pour faire face à cette situation."

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE LA RUSSIE

"Ce matin, les États-Unis ont commis un acte d'agression armée contre le Venezuela. C'est profondément préoccupant et condamnable."

"Les prétextes utilisés pour justifier de telles actions sont sans fondement. L'animosité idéologique l'a emporté sur le pragmatisme commercial et la volonté de construire des relations basées sur la confiance et la prévisibilité."

"Dans la situation actuelle, il est important, avant tout, d'éviter une nouvelle escalade et de se concentrer sur la recherche d'une issue à la situation par le dialogue."

LE PRÉSIDENT ARGENTIN, JAVIER MILEI, LORS D'UN ENTRETIEN AVEC LA PRESSE

"Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il s'agit de l'effondrement du régime d'un dictateur qui truquait les élections, qui, lors des dernières élections, a été largement battu et qui, malgré cela, s'est accroché au pouvoir."

"C'est pourquoi je dirais que la nouvelle d'aujourd'hui est une excellente nouvelle pour le monde libre."

MINISTÈRE MEXICAIN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

"Le gouvernement mexicain condamne fermement et rejette les actions militaires menées unilatéralement ces dernières heures par les forces armées des États-Unis d'Amérique contre des cibles situées sur le territoire de la République bolivarienne du Venezuela, en violation flagrante de l'article 2 de la Charte des Nations unies."

MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU CANADA

"Le Canada appelle toutes les parties à respecter le droit international et nous soutenons le peuple vénézuélien et son désir de vivre dans une société pacifique et démocratique. Le Canada collabore avec ses partenaires internationaux et suit de près l'évolution de la situation", a déclaré Anita Anand.

GOUVERNEMENT DU PARAGUAY

"Le Paraguay suit de près l'évolution de la situation au Venezuela et appelle à privilégier les moyens démocratiques qui garantissent une transition ordonnée."

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE LA BOLIVIE

"La Bolivie réitère son engagement en faveur de la paix, de la démocratie et de la coordination avec la communauté internationale pour l'aide humanitaire, la protection de la population civile et le soutien à un processus crédible et définitif de reconstruction institutionnelle."

LE PRÉSIDENT DU PANAMA, JOSE RAUL MULINO, SUR X

"À la lumière des événements survenus tôt ce matin au Venezuela, mon gouvernement réitère sa position en faveur des procès démocratiques et de l'acceptation des souhaits légitimes du peuple vénézuélien, tels qu'ils ont été exprimés avec insistance dans les urnes, où Edmundo Gonzalez a été élu."

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU PÉROU

"Le gouvernement du Pérou appelle à une solution rapide de la situation politique au Venezuela, en faveur d'une transition dans le plein respect du droit international et des droits de l'homme, ainsi que de l'attention portée aux aspirations légitimes et authentiques du peuple vénézuélien à vivre dans la démocratie avec le soutien de la communauté régionale."

LE PREMIER MINISTRE BRITANNIQUE, KEIR STARMER

"Je veux d'abord établir les faits. Je veux parler au président Trump. Je veux parler aux alliés. Je peux être absolument clair sur le fait que nous n'avons pas été impliqués (...) et je dis toujours et je crois que nous devrions tous respecter le droit international", a dit Keir Starmer lors d'une déclaration aux chaînes de télévision britanniques.

LE PRÉSIDENT BRÉSILIEN, LUIZ INACIO LULA DA SILVA, SUR X

"Les bombardements sur le territoire vénézuélien et la capture de son président franchissent une ligne inacceptable. Ces actes représentent un grave affront à la souveraineté du Venezuela et un nouveau précédent extrêmement dangereux pour l'ensemble de la communauté internationale."

"Attaquer des pays en violation flagrante du droit international est le premier pas vers un monde de violence, de chaos et d'instabilité, où la loi du plus fort prévaut sur le multilatéralisme."

LE MINISTRE UKRAINIEN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, ANDRII SYBIHA

"L'Ukraine a toujours défendu le droit des nations à vivre librement, à l'abri de la dictature, de l'oppression et des violations des droits de l'homme. Le régime de Maduro a violé tous ces principes à tous égards. Nous soutenons de nouvelles évolutions conformes aux principes du droit international, en donnant la priorité à la démocratie, aux droits de l'homme et aux intérêts des Vénézuéliens."

LE PRÉSIDENT DE LA BIÉLORUSSIE, ALEXANDRE LOUKACHENKO

"Le président de la Biélorussie CONDAMNE CATEGORIQUEMENT l'acte d'agression américain contre le Venezuela. Alexandre Loukachenko en a évoqué les conséquences tout récemment lors d'une interview avec des journalistes américains", a déclaré l'agence de presse Belta citant Natalia Eismont, porte-parole du président.

LE PRÉSIDENT ÉQUATORIEN, GABRIEL NOBOA, SUR X

"Le temps est venu pour tous les criminels narco-chavistes. Leur structure va enfin s'effondrer sur tout le continent."

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE L'URUGUAY

"L'Uruguay rejette, comme il l'a toujours fait, l'intervention militaire d'un pays sur le territoire d'un autre et réaffirme l'importance du respect du droit international et de la Charte des Nations Unies, en particulier le principe fondamental selon lequel les États doivent s'abstenir de recourir à la menace ou à l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, ou de toute autre manière incompatible avec les objectifs des Nations unies."

LA PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION EUROPÉENNE, URSULA VON DER LEYEN

"Nous suivons de très près la situation au Venezuela. Nous sommes aux côtés du peuple vénézuélien et soutenons une transition pacifique et démocratique. Toute solution doit respecter le droit international et la Charte des Nations unies."

LE PRÉSIDENT DU CHILI, GABRIEL BORIC, SUR X

"En tant que gouvernement du Chili, nous exprimons notre préoccupation et notre condamnation des actions militaires des États-Unis au Venezuela et appelons à une solution pacifique à la grave crise qui affecte le pays."

LE PRÉSIDENT COLOMBIEN GUSTAVO PETRO, SUR X

"Le gouvernement de la République de Colombie considère avec une profonde inquiétude les rapports d'explosions et d'activités aériennes inhabituelles au cours des dernières heures dans la République bolivarienne du Venezuela, ainsi que l'escalade de la tension qui en résulte dans la région."

LE GUIDE SUPRÊME DE L'IRAN, L'AYATOLLAH ALI KHAMENEI

"Ce qui importe, c'est que lorsqu'une personne se rend compte que l'ennemi tente avec arrogance d'imposer quelque chose au pays, aux fonctionnaires, au gouvernement et à la nation, elle doit se dresser fermement contre l'ennemi et se découvrir la poitrine en signe de résistance. Nous ne céderons pas à l'ennemi."

"En nous appuyant sur le Dieu tout-puissant, en ayant confiance en Dieu et en ayant confiance dans le soutien du peuple, si Dieu le veut et par la grâce divine, nous mettrons l'ennemi à genoux."

MINISTÈRE ESPAGNOL DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

"L'Espagne appelle à la désescalade et à la modération, et demande que les actions soient toujours menées dans le respect du droit international et des principes de la Charte des Nations Unies."

CABINET DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL ITALIEN GIORGIA MELONI

"Conformément à la position de longue date de l'Italie, le gouvernement estime que l'action militaire extérieure n'est pas le moyen de mettre fin aux régimes totalitaires, mais considère en même temps qu'une intervention défensive contre les attaques hybrides à sa sécurité est légitime, comme dans le cas des entités étatiques qui alimentent et favorisent le trafic de drogue."

LE MINISTRE NORVÉGIEN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, ESPEN BARTH EIDE

"Les développements au Venezuela marquent une escalade dramatique d'une situation déjà très tendue. Il est maintenant crucial que les faits concernant ce qui s'est passé soient révélés", a déclaré le ministre à Reuters.

"Le régime de Maduro n'a pas de légitimité démocratique. Bien que les élections de 2024 aient montré que le régime n'avait plus le soutien de la majorité de la population, Maduro s'est accroché au pouvoir. Le régime est devenu de plus en plus autoritaire et est responsable de nombreuses violations des droits de l'homme.

"Le droit international est universel et contraignant pour tous les États. L'intervention américaine au Venezuela n'est pas conforme au droit international.

"Une transition pacifique vers un régime démocratique est la seule voie viable au Venezuela. Cela nécessite des processus politiques inclusifs qui respectent les droits de la population."

LE PREMIER MINISTRE SLOVAQUE, ROBERT FICO

"L'action militaire américaine au Venezuela est une nouvelle preuve de l'effondrement de l'ordre mondial créé après la Seconde Guerre mondiale."

LE MINISTRE TCHÈQUE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, PETR MACINKA

"Nous considérons maintenant qu'il est important de calmer la situation et d'entamer des négociations diplomatiques, y compris avec la participation de l'opposition vénézuélienne."

