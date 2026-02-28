 Aller au contenu principal
Réactions à l'international après les frappes d'Israël et des USA contre l'Iran (actualisé)
information fournie par Reuters 28/02/2026 à 11:28

(Actualisé avec Kallas/UE, Allemagne, GB, Ukraine)

Israël et les États-Unis ont annoncé samedi avoir lancé une campagne de frappes présentées comme "préventives" contre l'Iran, qui devrait durer "plusieurs jours", alors que les médias iraniens faisaient état de nombreuses explosions à Téhéran et dans d'autres villes du pays.

L'armée israélienne et l'agence de presse iranienne Tasnim ont indiqué que l'Iran avait riposté en tirant plusieurs salves de missiles et de drones en direction d'Israël. Aucun dégât n'a été signalé pour le moment.

Voici les réactions de la communauté internationale à cette offensive.

* NAWAF SALAM, PREMIER MINISTRE DU LIBAN

Le Premier ministre libanais, Nawaf Salam, a déclaré samedi qu'il n'accepterait pas que "quiconque entraîne le pays dans des aventures qui menacent sa sécurité et son unité", adressant ainsi un message indirect au Hezbollah, groupe armé libanais soutenu par l'Iran.

Dans un communiqué, il a souligné la gravité de la situation dans la région et a appelé tous les Libanais à agir avec sagesse et patriotisme, en plaçant les intérêts du Liban et du peuple libanais au-dessus de toute autre considération.

Le Hezbollah a mené de nombreux conflits avec Israël depuis sa création en 1982.

Reuters a rapporté mardi qu'Israël avait averti le Liban qu'il frapperait durement le pays, ciblant les infrastructures civiles, notamment l'aéroport, si le Hezbollah s'impliquait dans une guerre entre les États-Unis et l'Iran.

* KAJA KALLAS, HAUTE REPRÉSENTANTE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR LES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET LA POLITIQUE DE SÉCURITÉ

"La situation au Moyen-Orient est périlleuse", a jugé la cheffe de la diplomatie européenne, ajoutant que l'Union européenne coordonnait ses efforts avec ses partenaires arabes afin d'explorer des pistes diplomatiques.

Elle a également annoncé avoir discuté avec le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, et indiqué que le réseau consulaire européen s'efforçait de faciliter le départ des citoyens européens.

"Le personnel non essentiel de l'UE est rapatrié de la région", a-t-elle dit.

* MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES DE L'ALLEMAGNE

L'Allemagne suit de près la situation en Iran, en Israël et dans la région, a déclaré le ministère allemand des Affaires, ajoutant que la cellule de crise nationale se réunirait à 12h00 (11h00 GMT).

Le ministère a indiqué être en contact étroit et permanent avec les ambassades dans la région et a exhorté les ressortissants allemands à suivre les consignes des autorités locales en matière de protection.

* PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT BRITANNIQUE

"L'Iran ne doit en aucun cas être autorisé à se doter de l'arme nucléaire et c'est pourquoi nous avons toujours soutenu les efforts visant à parvenir à une solution négociée", a déclaré un porte-parole du gouvernement britannique.

"Dans le cadre de nos engagements de longue date envers la sécurité de nos alliés au Moyen-Orient, nous disposons d'un ensemble de capacités de défense dans la région, que nous avons récemment renforcées. Nous sommes prêts à protéger nos intérêts", a-t-il ajouté.

Une source gouvernementale a indiqué que le Royaume-Uni n'avait pas participé à ces frappes et que le Premier ministre britannique, Keir Starmer, présiderait samedi une réunion d'urgence.

* DMITRI MEDVEDEV, VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SÉCURITÉ RUSSE

"Le prétendu artisan de paix s'est une fois de plus montré", a déclaré l'ancien président russe. "Toutes les négociations avec l'Iran ne sont qu'une façade. Personne n'en doutait. Personne ne souhaitait réellement négocier."

"La question est de savoir qui aura la patience d'attendre la fin ignominieuse de son ennemi. Les États-Unis n'ont que 249 ans. L'Empire perse a été fondé il y a plus de 2.500 ans. On verra dans 100 ans."

* MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE L'UKRAINE

"La cause des événements actuels réside précisément dans la violence et l'impunité du régime iranien, notamment les meurtres et la répression des manifestants pacifiques, qui se sont particulièrement multipliés ces derniers mois", a indiqué le ministère dans un communiqué.

* ESPEN BARTH EIDE, MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE LA NORVÈGE

"Israël qualifie cette attaque de frappe préventive, mais elle est contraire au droit international. Une attaque préventive requiert une menace imminente et immédiate", a-t-il indiqué dans un communiqué transmis par courriel à Reuters.

Il a également appelé à la retenue et à la poursuite des efforts diplomatiques.

* KAROL NAWROCKI, PRÉSIDENT DE LA POLOGNE

"Grâce aux canaux que nous entretenons avec nos alliés et partenaires de coalition, nous étions au courant de l'action militaire menée par Israël et les États-Unis", a-t-il affirmé sur X.

(Bureaux de Reuters, compilé par Blandine Hénault)

Proche orient
Etats-Unis / Iran
