RDC-L'ex-président Joseph Kabila condamné à mort par contumace
information fournie par Reuters 30/09/2025 à 19:03

Un tribunal militaire de la République démocratique du Congo (RDC) a condamné mardi l'ancien président Joseph Kabila par contumace à la peine de mort, le déclarant coupable notamment de crimes de guerre.

Le lieutenant-général Joseph Mutombo Katalayi, qui présidait le tribunal militaire à Kinshasa, a déclaré à la cour que Joseph Kabila avait été reconnu coupable de divers crimes, notamment de trahison, de crimes contre l'humanité, de meurtre, d'agression sexuelle, de torture et d'insurrection.

L'ancien chef d'Etat a passé près de vingt ans au pouvoir et ne l'a quitté qu'après des manifestations anti-Kabila réprimées dans la violence. Depuis la fin de l'année 2023, il réside principalement en Afrique du Sud, bien qu'il se soit rendu en mai dans la ville de Goma, contrôlée par les rebelles, dans l'est de la RDC.

(Reportage Adihe Kasongo et le bureau de la RDC, rédigé par Ayen Deng Bior, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Kate Entringer)

