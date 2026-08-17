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RDC-L'épidémie d'Ebola devient la plus meurtrière de l'histoire du pays
information fournie par Reuters 17/08/2026 à 01:14
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PHOTO D'ARCHIVES : Tests de dépistage des passagers au Congo après l'interception d'un bateau transportant un cas suspect d'Ebola près de Kinshasa

PHOTO D'ARCHIVES : Tests de dépistage des passagers au Congo après l'interception d'un bateau transportant un cas suspect d'Ebola près de Kinshasa

‌L'épidémie d'Ebola en République démocratique ​du Congo (RDC) a tué 2.325 personnes, selon des ​données gouvernementales publiées dimanche, ce qui ​en fait ⁠l'épidémie la plus meurtrière ‌de l'histoire du pays, devant celle survenue entre ​2018 ‌et 2020.

Le nombre de ⁠cas de contamination confirmés a grimpé à 4.945, ⁠a indiqué ‌l'institut congolais de santé ⁠publique, avec une ‌centaine de nouveaux ⁠cas recensés au cours des ⁠vingt-quatre ‌heures précédentes.

L'épidémie actuelle, déclarée le ​15 ‌mai dernier, a été causée par la ​souche Bundibugyo du virus, contre laquelle ⁠aucun vaccin ni traitement homologué n'existe pour l'heure.

(Akanksha Khushi, Ayen Deng Bior et Clement Bonnerot; version française ​Jean Terzian)

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