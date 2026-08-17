RDC-L'épidémie d'Ebola devient la plus meurtrière de l'histoire du pays

PHOTO D'ARCHIVES : Tests de dépistage des passagers au Congo après l'interception d'un bateau transportant un cas suspect d'Ebola près de Kinshasa
L'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo (RDC) a tué 2.325 personnes, selon des données gouvernementales publiées dimanche, ce qui en fait l'épidémie la plus meurtrière de l'histoire du pays, devant celle survenue entre 2018 et 2020.
Le nombre de cas de contamination confirmés a grimpé à 4.945, a indiqué l'institut congolais de santé publique, avec une centaine de nouveaux cas recensés au cours des vingt-quatre heures précédentes.
L'épidémie actuelle, déclarée le 15 mai dernier, a été causée par la souche Bundibugyo du virus, contre laquelle aucun vaccin ni traitement homologué n'existe pour l'heure.
(Akanksha Khushi, Ayen Deng Bior et Clement Bonnerot; version française Jean Terzian)
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