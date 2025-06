Rayan Cherki, désiré et doué

Très attendu pour sa grande première avec l'équipe de France, Rayan Cherki a démontré l'étendue de son talent pendant une demi-heure face à l'Espagne. Si cela n'aura pas suffi à renverser la Roja , les promesses pour la suite sont déjà immenses.

« Le joueur auquel j’aimerais ressembler en équipe de France, c’est Zidane. C’est sa route que j’aimerais emprunter. » La déclaration est signée Rayan Cherki et date d’il y a seulement quelques jours, pour sa première conférence de presse dans la peau d’un (futur) international tricolore. Si le chemin est encore long, le jeune Lyonnais a clairement mis les formes avec une première entrée tonitruante contre l’Espagne, comme le double Z un soir d’août 1994 contre la République tchèque avec un doublé (mais pas de passe décisive en revanche). Et comme d’autres anciens plus ou moins illustres de la sélection. Tant attendues, ces premières minutes du Gone en Bleus auraient pu ne rimer à rien au vu du scénario de la partie. L’équipe de France était alors menée 4 buts à 1 et ne mettait plus en pied devant l’autre. Mais ça, c’était avant que le n°25 ne rallume la lumière.

79' CHERKI INCROYABLE ! Le Lyonnais se présente pour sa première en Bleu ! But pour la France qui réduit le score à 5-2 grâce à cette somptueuse réalisation !

Par Tom Binet pour SOFOOT.com