Rayan Cherki à City, un transfert gagnant-gagnant ?

Rayan CHERKI of Olympique Lyonnais during the Ligue 1 MCDonald's match between Lyon and Angers on May 17, 2025 at Groupama Stadium in Lyon, France. (Photo by Dave Winter/Icon Sport) - Photo by Icon Sport

Rayan Cherki va enfin sauter le pas et rejoindre l’une des plus grosses écuries européennes. Promis à cet avenir brillant dès son plus jeune âge, le talent brut lyonnais doit maintenant prouver qu’il est fait d’un bois différent et qu’il est en mesure de s’adapter au jeu si particulier du Manchester City de Pep Guardiola. Sur le papier, ça donne envie.

Rien n’était officiel, mais la dernière apparition de Rayan Cherki sous le maillot de l’Olympique lyonnais laissait présager un départ imminent. Le meneur de jeu avait eu la classe de laisser les honneurs à son capitaine, Alexandre Lacazette, faisant aussi ses adieux à son club formateur, mais ses yeux humides trahissaient un futur loin de la capitale des Gaules. Il n’est désormais plus qu’une question d’heures pour voir le néo-international français poser dans le maillot bleu ciel de Manchester City. Lui à qui on promettait un avenir brillant il y a déjà plus de cinq ans a pris son temps, a avalé quelques couleuvres aussi, mais a enfin réussi à passer le cap pour atteindre les sommets.

Après sa saison plus que remarquée (meilleur passeur, meilleur jeune et joueur le plus décisif de Ligue Europa, meilleur passeur et dribbleur de Ligue 1), il était évident que celui qui fêtera ses 22 ans en août prochain allait taper dans l’œil des mastodontes européens. Un an après avoir été placé dans le loft de l’OL, seulement convoité par le Borussia Dortmund d’après des rumeurs jamais vraiment concrétisées, voilà qu’il s’envole vers l’Angleterre. Pendant longtemps, ses détracteurs auraient raillé un tel choix : comment ce dribbleur si fâché avec les retours défensifs peut-il performer en Premier League où les efforts semblent bien supérieurs à ceux qu’il peinait à faire en Ligue 1 ? Mais ça, c’était avant, car, cette année, il leur a prouvé qu’il était capable de donner le tournis aux défenseurs adverses tout en gênant les attaquants sur la première phase de pressing, voire en venant, parfois, jusque dans son propre camp.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com