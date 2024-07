Raviver le débat économique

L'économiste, ses outils et sa grille de lecture sont-ils à même de rendre compte de la réalité économique telle qu'elle est vécue par le citoyen ? Et parvient-il à se faire comprendre de façon intelligible ? Si ces deux questions sont venues tourmenter les économistes depuis la fondation des sciences économiques, une nouvelle, plus vertigineuse et plus difficile encore, se pose à lui : le citoyen tend-il seulement encore l'oreille ?

Abaissement brutal du niveau éducatif général et de la culture générale économique, recul des enseignements économiques au lycée, déficit d'attention, désintérêt vis-à-vis de la politique et de toute forme de débat de fond sérieux : l'ensemble de ces facteurs est venu enfermer l'économiste et sa pensée dans une impasse quasi existentielle.

Le débat économique n'a jamais connu un tel appauvrissement, et cela alors même que la succession des chocs économiques que l'on a connus depuis 2008 se doivent plus que jamais d'être appréhendés, explicités, interprétés, traduits. Dans ce contexte, quel est le rôle des médias dans la vulgarisation et transmission du débat économique ? Comment rendre les discussions économiques plus accessibles ?

EICHENGREEN

Professeur

-

Université de Californie, Berkeley, États-Unis

Éric LOMBARD

Directeur Général

-

Groupe Caisse des Dépôts

Laura TYSON

Professeure Distinguée de l'Ecole Doctorale, Haas School of Business,

-

University de Californie, Berkeley, États-Unis

François VILLEROY DE GALHAU

Gouverneur

-

Banque de France

Clare WOODMAN

Directrice Générale Europe, Moyen Orient & Afrique

-

Morgan Stanley