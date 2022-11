Rassemblement national : un possible financement russe dénoncé à la justice

Le RN a balayé les accusations de Julien Bayou, l'ancien secrétaire national d'EELV.

Marine Le Pen à Paris le 5 novembre 2022. ( AFP / ALAIN JOCARD )

Le député écologiste Julien Bayou a envoyé mercredi 9 novembre un signalement au procureur de la République de Paris à propos du financement du RN par des sociétés russes , ce qui pourrait selon lui constituer un "financement illégal de parti politique" et des "prises illégales d'intérêt".

Dans son signalement par courrier au titre de l'article 40 du code de procédure pénale, Julien Bayou part d'une déclaration le 18 septembre sur LCI de l'ancien ambassadeur de France en Russie Jean-Maurice Ripert, selon lequel "un certain nombre d’hommes et de femmes politiques français, d’un certain bord, venaient et ne repartaient pas les mains vides".

L'influence russe en politique

L'ancien secrétaire national d'EELV s'appuie ensuite sur le département d’État américain, qui affirme que la Russie aurait dépensé au moins 300 millions de dollars depuis 2014 pour influencer des élections via des partis politiques et des candidats.

Il liste aussi plusieurs informations de presse faisant état des relations entre le parti d'extrême droite et des sociétés proches du Kremlin. Auprès de l'AFP, il pointe par exemple un article de Mediapart dans lequel l'ancien trésorier Wallerand de Saint-Just indique à propos de problèmes juridiques que "tout a été pris en main par la Banque centrale de Russie".

Un accord trouvé devant un tribunal d'arbitrage russe en 2020 "permet au RN d'échelonner sa dette jusqu'en 2028 pour pouvoir rembourser ce prêt et lui permet ainsi d'éviter la cessation de paiement", écrit l'écologiste, qui dénonce une concurrence faussée: "Cette situation crée un véritable déséquilibre entre les partis devant rembourser leurs échéances rapidement, conformément à la loi française, et ceux qui doivent se +soumettre+ aux arbitrages d’une décision de justice russe bien plus favorable... et inféodée au Kremlin".

"Prises de position favorables à la Russie"

Julien Bayou soupçonne que les liens entre la Russie et le RN, "nombreux et documentés", comportent en réalité des "contreparties financières à des prises de position favorables à la Russie", par exemple sur le dossier ukrainien.

La justice doit se prononcer sur ces accusations de "financement illégal de parti politique, financement illégal de campagne(s) électorale(s), détournement de fonds publics, abus de biens sociaux et/ou prises illégales d’intérêts et trafic d’influences", estime le député de Paris.

"Le RN n’a aucune crainte sur le ramassis de ragots que constitue ce signalement ", a réagi auprès de l'AFP l'entourage de Marine Le Pen. Il rappelle que le groupe RN à l’Assemblée nationale a obtenu, grâce à son "droit de tirage", une commission d'enquête sur les ingérences étrangères dans la vie politique française.

Pour Wallerand de Saint-Just, "le rééchelonnement de notre prêt est un accord avec nos créanciers, par nos commissaires aux comptes; la justice russe n'a rien à voir avec ça, c'est un tissu de mensonges".