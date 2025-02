Rapprochement Moscou-Washington : nouvelle réunion annoncée entre diplomates russes et américains, à Istanbul

La Turquie, membre de l'Otan, souhaite jouer un rôle de premier plan dans la fin des hostilités en Ukraine.

Steve Witkoff, envoyé américain pour le Moyen-Orient, à Riyad, le 18 février 2025 ( POOL / EVELYN HOCKSTEIN )

Le chef de la diplomatie russe a annoncé la tenue jeudi 27 février à Istanbul d'une deuxième réunion entre diplomates russes et américains, après de premières discussions le 18 février en Arabie saoudite, sur fond de rapprochement entre Moscou et Washington.

"Nos diplomates et experts de haut niveau se réuniront et aborderont les problèmes systémiques qui se sont accumulés", a déclaré Sergueï Lavrov lors d'une conférence de presse à Doha, mercredi 26 février.

"Une telle réunion aura lieu demain à Istanbul", a ajouté le ministre russe, qui s'était rendu lundi à Ankara, avant d'aller mardi en Iran, allié de Moscou, puis au Qatar où il a rencontré mercredi l'émir de la petite monarchie du Golfe, Tamim ben Hamad Al-Thani, a indiqué le bureau du souverain qatari dans un communiqué. "Une réunion technique aura lieu demain à Istanbul entre des délégations russe et américaine", a confirmé une source au sein du ministère turc des Affaires étrangères. "La Turquie est prête à fournir toutes sortes de soutiens aux efforts de paix, y compris en accueillant des pourparlers", a ajouté la source.

La Turquie, membre de l'Otan, souhaite jouer un rôle de premier plan dans la fin des hostilités en Ukraine, comme elle avait tenté de le faire en mars 2022 en accueillant par deux fois des négociations directes entre Moscou et Kiev, avant que celles-ci n'échouent.

Accalmie

Les premiers pourparlers russo-américains depuis février 2022, qui se sont tenus le 18 février à Ryad en Arabie saoudite, étaient intervenus quelques jours après un appel entre Vladimir Poutine et Donald Trump, brisant ainsi la politique d'isolement menée par Washington et les Occidentaux depuis trois ans. Dans la foulée, Russes et Américains ont dit vouloir une remise à plat de leur relation bilatérale, faisant craindre à Kiev et ses alliés européens d'être mis de côté dans le règlement du conflit en Ukraine.

Après leur discussion, Sergueï Lavrov et son homologue américain Marco Rubio avaient dit vouloir rétablir le fonctionnement normal des missions diplomatiques, après de multiples expulsions de représentants dans les ambassades respectives depuis 2022. En parallèle, les Européens, Emmanuel Macron et Keir Starmer en tête, tentent de convaincre Donald Trump pour que les Américains apportent un soutien logistique à d'éventuelles troupes européennes qui seraient déployées en Ukraine dans les prochains mois pour faire respecter un futur cessez-le-feu. Sergueï Lavrov avait jugé la semaine dernière une telle éventualité "inacceptable" pour Moscou.