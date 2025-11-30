Ramaphosa repousse la menace de Trump d'exclure l'Afrique du Sud du sommet du G20 l'an prochain

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a repoussé dimanche la menace du président américain Donald Trump d'exclure Pretoria du sommet du G20 de l'an prochain, rappelant que l'Afrique du Sud était un membre fondateur de ce groupe.

Washington a boycotté le sommet des dirigeants du G20 qui s'est tenu sous présidence sud-africaine à Johannesburg les 22 et 23 novembre, Donald Trump réitérant des allégations, largement discréditées, selon lesquelles le gouvernement à majorité noire du pays persécute la minorité blanche.

Mercredi, Donald Trump a déclaré que l'Afrique du Sud ne serait pas invitée au sommet du G20 prévu en Floride l'année prochaine, arguant que Pretoria avait refusé de céder la présidence tournante du G20 à un haut représentant de son ambassade présent à la cérémonie de clôture. L'Afrique du Sud affirme avoir remis cette présidence tournante à un fonctionnaire de l'ambassade américaine.

"L’Afrique du Sud est et restera un membre à part entière, actif et constructif du G20", a déclaré Cyril Ramaphosa dimanche dans son discours sur l’état de la nation.

Il a également qualifié de "désinformation flagrante" les affirmations de Donald Trump selon lesquelles l'Afrique du Sud commet un "génocide contre les Afrikaners" — descendants de colons néerlandais — et confisque les terres des citoyens blancs.

Cyril Ramaphosa a fait remarquer que malgré la crise diplomatique, les entreprises américaines et la société civile ont participé aux événements liés au G20 de Johannesburg.

"Nous attachons une grande importance à ces liens constructifs et continuerons à oeuvrer dans le cadre du G20", a-t-il déclaré, signalant ainsi la volonté de Pretoria de maintenir le dialogue.

