Rallye-Le Dakar 2027 n'aura pas lieu en Arabie saoudite - organisateurs

Rallye du Dakar - 11e étape - De Bisha à Al Henakiyah

Les organisateurs du Dakar ‌ont annoncé dimanche que la 49e édition du célèbre rallye-raid, initialement prévu du 1er ​au 15 janvier, n'aurait pas lieu en Arabie saoudite en raison de la situation géopolitique dans le royaume.

"Amaury Sport Organisation (ASO) et la Saudi Motorsport Company (SMC) ont ​décidé conjointement que le Dakar 2027 (...) ne se tiendra pas dans le royaume, à la suite des récents ​événements dans la région", ont déclaré ⁠les organisateurs dans un communiqué, précisant que cette décision était "exceptionnelle et ponctuelle".

Les ‌organisateurs ont toutefois précisé que la 50e édition, en 2028, reviendrait en Arabie saoudite et que l'édition 2027 ne serait pas annulée.

"Le ​Dakar 2027 aura bien ‌lieu", a dit ASO. "L'édition 2027 se déroulera sur un autre ⁠territoire (...). Le lieu fera l'objet d'une annonce distincte dans les prochains jours."

Trois sources impliquées dans le championnat du monde de rallye-raid ont indiqué cette semaine à Reuters ⁠que la course ‌devrait faire son retour en Afrique, où il se déroulait de ⁠sa création à la fin des années 1970 jusqu'en 2008.

Selon les sources, ‌deux pilotes et un directeur d'équipe, le Dakar partira d'Europe avec ⁠un prologue organisé en Espagne ou au Portugal, avant de ⁠rejoindre le Maroc pour ‌le reste du rallye.

La situation au Moyen-Orient a contraint les organisateurs à s'adapter ​dans un contexte de multiplication des attaques ‌menées par les Houthis, des miliciens yéménites pro-iraniens, contre des villes, des aéroports et des infrastructures ​énergétiques saoudiens.

ASO avait dévoilé en mai le parcours initial, avec un départ et une arrivée dans la Ville économique du roi Abdallah, mais travaillait récemment ⁠à un parcours alternatif dans le nord du royaume, avaient déclaré ce mois-ci à Reuters deux pilotes et un membre d'équipe.

Mais la situation s'est dégradée dernièrement. Une attaque revendiquée par les rebelles houthis contre l'aéroport international de Ryad, le 10 octobre, a fait 12 morts et plus de 300 blessés.

(Rédigé par Vincent Daheron, ​édité par Tangi Salaün)