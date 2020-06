Railcoop, la coopérative qui veut concurrencer la SNCF

En 2022, la coopérative Railcoop souhaite ouvrir une ligne de train directe entre Lyon et Bordeaux (photo d'illustration). © PATRICK LEVEQUE/SIPA / SIPA

Et si Lyon et Bordeaux étaient de nouveau reliées par un train direct ? La compagnie Railcoop a annoncé, mercredi 10 juin, avoir déposé auprès de l'Autorité de régulation des transports (ART) son projet d'une ligne de train traversant la France d'est en ouest, profitant de l'ouverture à la concurrence possible dès la fin de l'année. Lyon et Bordeaux seraient reliées d'une traite en six heures quarante-sept d'ici à 2022, via Roanne, Montluçon, Limoges, Périgueux ou encore Libourne.

Si plusieurs opérateurs étrangers ont déjà fait part de leur intention de venir concurrencer la SNCF en France, le projet de Railcoop a la particularité d'être porté par une coopérative. Un projet né « il y a un an et demi dans le Lot, près d'une voie ferrée sur laquelle il n'y a plus de service alors que nous sommes dans une région très dépendante de la voiture », se rappelle le directeur général, Nicolas Debaisieux.

Développer le train face à la voiture

Là où les autres entrants sur le marché français entendent entrer en concurrence frontale avec la compagnie nationale, Railcoop souhaite plutôt « s'inscrire en complémentarité pour développer l'offre ». « La question n'est pas de se partager ce que fait la SNCF, mais d'essayer de prendre des parts de marché à la voiture en développant le ferroviaire. »

L'entreprise est placée

