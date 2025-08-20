Raid américain dans le nord-ouest de la Syrie contre une cible de l'EI-sources

Des forces américaines ont participé mercredi à un raid avant l’aube dans le nord-ouest de la Syrie, visant un membre du groupe État islamique, ont déclaré un responsable américain et une source sécuritaire syrienne.

Une deuxième source de sécurité syrienne et la chaîne publique syrienne Al-Ikhbariya ont rapporté que la cible avait été tuée alors qu’elle tentait de s’échapper.

Il s’agit du deuxième raid connu mené par des troupes américaines dans le nord de la Syrie depuis que l’ancien président Bachar al Assad a été renversé en décembre.

Le gouvernement dirigé par les islamistes qui lui a succédé s’est engagé à empêcher une résurgence du groupe État islamique et fait partie d’une alliance anti-EI qui inclut la coalition menée par les États-Unis.

L'identité du membre de l'État islamique visé mercredi n'a pas été précisée dans l'immédiat.

Le responsable américain a déclaré qu'il s'agissait d'une cible présumée de grande valeur.

La première source syrienne a déclaré qu'il s'agissait d'un ressortissant irakien marié à une ressortissante française. Il n'a pas été possible de savoir immédiatement ce qu'il est advenu de son épouse.

Le Pentagone n'a pas commenté publiquement ces informations dans l'immédiat.

L’opération a commencé vers 2 heures du matin (11h00 GMT), selon les sources sécuritaires syriennes et des habitants de la ville d’Atmeh, dans la province d’Idlib.

Des hélicoptères et des drones ont assuré la couverture aérienne, ont indiqué une source de sécurité syrienne et des habitants. Les forces syriennes locales ont établi un cordon autour du quartier, mais ce sont les forces américaines qui ont mené le raid, a déclaré la deuxième source de sécurité.

Abdelqader al Cheikh, un voisin, a déclaré qu'il veillait tard avec son fils et qu'il avait entendu un bruit dans la cour voisine.

"J'ai crié "qui êtes-vous ?" et ils ont commencé à me parler en anglais, me disant de lever les mains", a-t-il dit à Reuters.

Il a ajouté que les forces armées étaient restées sur les toits des maisons environnantes pendant les deux heures suivantes et qu'il pouvait entendre quelqu'un à proximité parler arabe avec un accent irakien.

En juillet, le Pentagone a déclaré que ses forces avaient mené un raid dans la province d'Alep qui s'était soldé par la mort d'un haut responsable du groupe État islamique et de ses deux fils adultes affiliés à l'État islamique.

Idlib abrite depuis des années des hauts responsables du groupe État islamique. Les forces américaines ont tué le chef de l'EI, Abou Bakr al Baghdadi, dans le village de Baricha dans la province d'Idlib en 2019 et son successeur, Abou Ibrahim al Hachimi al Qourachi, à Atmeh en 2022.

(Reportage Karam al-Masri à Atmeh, Suleiman al-Khalidi à Amman et Idrees Ali à Washington, rédigé par Maya Gebeily ; version française Noémie Naudin, édité par Kate Entringer)