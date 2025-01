Rafale, Barracuda, Caesar… Des ventes d’armes françaises record en 2024

« Exporter nos armes est vital pour notre balance commerciale et pour créer des emplois partout en France. » Dans ses vœux aux Armées le 7 janvier 2025, Sébastien Lecornu a notamment rappelé la nécessité pour la base industrielle et technologique de défense (BITD) d'être compétitive à l'export « en termes de délais et de prix » alors que « le monde se réarme ».

Dans la cour des Invalides, le ministre des Armées a salué l'année 2024, la deuxième meilleure pour les exportations d'armes, avec 18 milliards d'euros, derrière 2022 et son record de 27 milliards d'euros. La France conserve sa deuxième place des pays exportateurs d'armes, derrière les États-Unis et devant la Russie. Sur le total des commandes, près de 10 milliards concernent les Rafale et les sous-marins Barracuda.

En 2024, l'avionneur Dassault a vendu 30 Rafale à l'export, dont 18 appareils pour l'Indonésie (dernière tranche d'un contrat de 42 Rafale passé en février 2022) et 12 pour la controversée Serbie, dernier client en date avec un contrat de 2,6 milliards d'euros.

Côté naval, Naval Group, après le camouflet australien de 2021, tire son épingle du jeu avec un contrat de quatre sous-marins Barracuda pour la marine hollandaise pour un coût estimé à 5,6 milliards d'euros.