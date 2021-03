Rachat de Suez : Veolia refuse la dernière contre-offre du groupe

Nouvel épisode d'une saga capitalistique commencée à l'automne dernier et qui ne semble pas près de se terminer. Le groupe Suez a annoncé dans un communiqué, publié dimanche 21 mars, avoir proposé une « solution négociée » à son rival Veolia, sur la base d'une offre à 20 euros par action, au lieu des 18 euros proposés par Veolia dans son OPA. Cette proposition, visant « à valoriser équitablement Suez pour ses actionnaires, à assurer les garanties sociales de ses collaborateurs et à tenir les engagements du groupe auprès de ses clients », intervient après que Suez a reçu une offre ferme du consortium Ardian-GIP à ce prix, de 20 euros pour une partie de ses activités.

Cependant, quelques heures plus tard, Veolia a indiqué ne pas être « intéressé par le démantèlement de Suez », rejetant ainsi les nouvelles conditions présentées par son rival. Cette réponse éloigne ainsi un peu plus la possibilité d'une trêve entre les deux groupes de l'eau et des déchets français.

La dernière offre de Veolia jugée « pas acceptable »

Numéro un des services à l'environnement, Veolia a acquis en octobre 29,9 % des parts de Suez auprès d'Engie, avant de se lancer à l'assaut du restant via une OPA hostile, une procédure qui inclut désormais un épais volet judiciaire, entre recours et contestations de part et d'autre. Veolia a proposé un prix de 18 euros par action, légèrement au-dessus du cours du

