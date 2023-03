Rachat de Credit Suisse : "On savait que c'était une banque à problèmes", note le gouverneur de la Banque de France

UBS a dégainé une offre à trois milliards de francs suisses pour racheter sa rivale, empêtrée dans les scandales à répétition et une crise de confiance majeure.

Credit Suisse a été absorbé dimanche par son grand rival helvétique UBS pour seulement 3 milliards de francs suisses et avec l'insistance des autorités suisses ( AFP / Fabrice COFFRINI )

A l'issue d'intenses négociations, le premier groupe bancaire suisse UBS va racheter à bas-coût son rival en difficultés Credit Suisse, avec d'importantes garanties du gouvernement, qui espère ainsi avoir échappé à une crise majeure et regagner la "confiance" des investisseurs du monde entier. Deuxième banque du pays, Credit Suisse est dans la tourmente depuis deux ans et fait partie des 30 établissements financiers au niveau mondial considérés comme trop gros pour faire faillite ("too big to fail", en anglais).

Interrogé lundi 20 mars sur les turbulences récentes dans le secteur bancaire mondial, notamment aux Etats-Unis, le gouverneur de la Banque François Villeroy de Galhau de France a rappelé l'instabilité de Credit Suisse .

"Un problème" se situe aux Etats-Unis où "nombre de banques moyennes n'ont pas été soumises aux règles de sécurité qui ont été adoptées" après la crise de 2008, a rappelé Villeroy de Galhau, également membre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE).

"Aucun sujet concernant les banques françaises"

"Et puis il y a ce problème spécifique de Credit Suisse" dont "on savait depuis quelques années que c'était une banque à problèmes" et qui va être reprise par UBS" qui, elle, est en bonne santé", a-t-il ajouté, à l'antenne de France Inter .

"Aucun de ces problèmes ne concerne les banques françaises" et "il n'y a aucun sujet concernant les banques françaises", a martelé le gouverneur de la Banque de France, se voulant rassurant sur la stabilité du secteur, ébranlé depuis plus d'une semaine par la faillite de l'établissement américain Silicon Valley Bank (SVB).