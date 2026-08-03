Rabat attribue la crise de Ceuta à la justice espagnole

par Ahmed Eljechtimi

Les autorités espagnoles auraient dû anticiper les conséquences d'une décision de justice ayant affaibli un mécanisme clé de dissuasion contre l'immigration illégale et contribué aux franchissements massifs de la frontière observés la semaine dernière vers l'enclave de Ceuta, dans le nord du Maroc, a déclaré lundi un haut responsable marocain.

Selon l'Espagne, environ 69.500 migrants sont retournés de Ceuta vers le Maroc depuis les franchissements de la semaine dernière, tandis que les autorités marocaines font état de quelque 40.000 entrées dans l'enclave.

Le bilan s'établit à 72 morts du côté espagnol de la frontière et à 11 du côté marocain.

Le président de la région de Ceuta, Juan Jesus Vivas, a accusé Rabat d'avoir "encouragé and permis" l'afflux de migrants. De son côté, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a mis en garde contre toute tentative d'utiliser les migrations irrégulières pour faire pression sur un Etat membre de l'Union européenne.

Les autorités locales de Ceuta auraient dû prévoir les conséquences d'une décision de justice qui a atténué les effets de la législation contre l'immigration illégale, a déclaré ce haut responsable lors d'un premier point de presse depuis le début de la crise.

La décision rendue en Espagne le 8 juillet a limité les retours immédiats des migrants atteignant par la mer les enclaves espagnoles.

Le Maroc n'avait ni assoupli ses contrôles aux frontières ni réduit ses dispositifs de sécurité avant les franchissements massifs observés jeudi, a-t-il ajouté.

La stratégie marocaine de contrôle migratoire repose sur la prévention, grâce au déploiement d'environ 24.000 membres des forces de sécurité le long de la côte nord du pays, et sur la dissuasion, via la réadmission rapide des migrants entrés illégalement sur le territoire espagnol.

(Rabat attribue la crise de Ceuta à un jugement espagnol; version française Nicolas Delame)